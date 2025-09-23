📈El precio de NATGAS sube casi un 9,0%
Los precios mundiales del gas continúan aumentando dramáticamente en la actualidad. Los precios del gas europeo, TTF, están subiendo...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
DE30 se acerca al nivel de 13.000 puntos La crisis del gas estropea el ánimo en el parqué alemán Lufthansa suspende...
WalMart ha reducido las expectativas de beneficios que apuntan a una inflación creciente. WalMart, que ha estado entre los principales minoristas...
Petróleo: El petróleo crudo está saliendo de la secuencia a la baja. El objetivo clave más cercano para los...
Las acciones de Alphabet, matriz de Google (GOOG.US) (GOOGL.US) fueron arrastradas por los resultados decepcionantes de Snap (SNAP.US) el 21 de julio....
Pablo Gil analiza para Negocios TV las claves del mercado. "La lucha contra la inflación va a provocar una desaceleración económica" La...
La recesión, aunque todavía tímidamente, empieza a golpear cada vez más fuerte a las puertas de Wall Street. Más empresas...
Las criptomonedas son la clase de activos con peor desempeño en la actualidad. Se pueden observar fuertes caídas en el mercado de activos...
Alphabet (GOOGL.US) publicará sus resultados del segundo trimestre de 2022 hoy después del cierre de la sesión de Wall Street....
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja Confianza del consumidor del Conference Board, informe API sobre inventarios...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer mayormente al alza. El S&P 500 ganó un 0,13 %, el Dow Jones subió...
Los índices europeos lucharon por cobrar impulso durante la sesión de hoy, mientras que el DAX cerró con una caída...
Durante la primera sesión de negociación de la nueva semana, el dólar estadounidense se aprecia alrededor de un 0,5% frente al franco...
Las acciones de Newmont Corp (NEM.US) cayeron más del 10% el lunes después de que la minera de oro elevara sus estimaciones...
La sesión de hoy ha sido relativamente tranquila en el mercado de divisas, con el par EUR/USD permaneciendo en el rango. Gráficos de H4 En...
El precio de NATGAS aumentó considerablemente tras la noticia de que el gigante ruso Gazprom dijo que detendría otra turbina de Siemens...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy al alza Interesante semana por delante con la decisión de...
El banco suizo Julius Baer (BAER.CH) comenzó la sesión de negociación de hoy con una considerable brecha a la baja, provocada por...
La temporada de resultados de Wall Street está en pleno apogeo y acaba de comenzar la semana más interesante. A los inversores se les ofrecerán...
