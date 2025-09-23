📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El presidente de la Comisión Europea, von der Leyen,...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El gas ruso fluye hacia Alemania de manera muy limitada Gazprom informa que tras la instalación de la "famosa" turbina, el gas podrá...
DE30 sube al comienzo de la semana Inquietantes datos de Ifo Jefferies positivo sobre las acciones de Merck KGaA (MRK.DE) El...
Las criptomonedas no lograron mantener un impulso alcista durante el fin de semana, lo que genera preocupaciones sobre cómo les irá más...
Los índices estadounidenses se comportaron bien la semana pasada y lograron extender el movimiento de recuperación. Una nueva semana comenzó...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja Índice IFO alemán Interesante semana por delante con la decisión...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja al comienzo de una nueva semana. El Nikkei cayó un 0,8 %, el S&P/ASX 200 bajó...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente al alza después de un comienzo difícil, con el DAX casi plano....
Las acciones de Micron Technology (MU.US) cayeron más del 4% el viernes después de que Morgan Stanley redujera la calificación del...
Tras las débiles lecturas del jueves de las solicitudes semanales de desempleo y el índice de la Fed de Filadelfia, hoy se publicaron datos...
La reunión del BCE entregó una sorpresiva subida de tipos de 50 puntos básicos y ahora los mercados esperan el movimiento de la Fed....
EURUSD experimentó una mayor volatilidad durante la sesión de ayer después de un movimiento agresivo del Banco Central Europeo. Hoy,...
El PMI manufacturero de EE. UU. disminuyó a 52,3 en julio desde 52,7 en junio, por encima de las previsiones de 52,0, según mostraron...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos Los ingresos del segundo trimestre de...
Las acciones de American Express subieron casi un 5% antes de la apertura del mercado de valores de EE. UU. después de la publicación de...
Twitter (TWTR.US) publicó hoy los resultados del segundo trimestre antes de la apertura de la sesión de Wall Street. La empresa de redes...
Los datos de ventas minoristas canadienses de mayo se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mejor de lo esperado pero no...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El presidente italiano Mattarella disolvió ayer...
DE30 registra subidas moderadas Los mercados europeos reaccionan a los datos del PMI y la apertura de los puertos del Mar Negro El...
