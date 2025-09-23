Las acciones de Snap continúan en caída libre. ¿Nube negra sobre las acciones tecnológicas?
Las acciones de Snap abrieron hoy con una brecha a la baja de casi el 30 % en medio de un decepcionante informe del segundo trimestre. Snap ha perdido...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Las acciones de Snap abrieron hoy con una brecha a la baja de casi el 30 % en medio de un decepcionante informe del segundo trimestre. Snap ha perdido...
El mercado de criptomonedas está luchando por mantener las ganancias. Aunque la venta de bitcoin divulgada por Tesla causó un pánico...
Las acciones de Gamestop tendrán aplicado hoy el split, es decir, la división de las acciones de la empresa: Los inversores recibirán...
El petróleo ha estado cotizando al alza al comienzo de la sesión de efectivo europea, pero el sentimiento cambió tras la publicación...
Pablo Gil interviene en el telediario de Antena 3 para analizar el impacto tras la decisión de subida de tipos del BCE. Esta decisión...
Las publicaciones de los índices PMI preliminares de julio son aspectos destacados en el calendario económico de hoy. Dos comunicados clave...
Índices europeos fijados para apertura a la baja Flash PMI de julio de Europa y EE. UU. Resultados de Twitter y American Express El...
Los índices estadounidenses tuvieron otra sesión optimista ayer. El S&P 500 ganó un 0,99 %, el Dow Jones subió un 0,51...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con estados de ánimo mixtos, la demanda parece estar desapareciendo en medio...
Las acciones de Carnival (CCL.US) cayeron casi un 12,0% el jueves después de que el operador de cruceros anunciara que vendería 1.000 millones...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El precio de NATGAS subió a 8,2 dólares por millón de unidades térmicas británicas el jueves, un nivel que no se veía...
EL BCE SACA DE SU LETARGO AL IBEX-35 El selectivo español despide una intensa jornada para los mercados financieros, marcada por el esperado...
Si la semana pasada, gracias a los comentarios de Elon Musk, Twitter era una empresa de la que hablaba todo el mundo de las inversiones, ayer otra empresa...
La tecnología del Internet de las Cosas conocida por las siglas IoT está diseñada para conectar todos los dispositivos y cosas, formando...
La rueda de prensa de la presidenta del BCE, Lagarde, acaba de terminar y ha provocado algunos movimientos interesantes en el mercado. El par EURUSD corrigió...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de contado de hoy en estados de ánimo mixtos Las solicitudes de desempleo y la Fed...
El Banco Central Europeo decidió subir los tipos de interés más de lo anunciado previamente. Esto significa que el BCE tiene muy en...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,251 millones en la semana que finalizó el 16 de julio, en...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor