ÚLTIMA HORA: El EUR se fortalece tras la decisión del BCE de subir lost tipos en 50 pb
El Banco Central Europeo (BCE) acaba de anunciar su última decisión de política monetaria. El BCE elevó los tipos de interés...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La inflación en la Eurozona se ubica en máximos históricos, lo que está poniendo presión al Banco Central Europeo para...
En colaboración con Negocios TV os ofrecemos en esta la reunión del BCE en la que Pablo Gil analizará en directo: La primera...
El sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas se ha debilitado abruptamente en medio de la noticia de que Tesla ha vendido el 75% de las reservas...
El índice de referencia alemán cede parte de las ganancias de la semana. D1 El DE30 fluctúa entre ganancias y pérdidas...
DE30 se mantiene por encima de la línea de tendencia bajista mensual Los mercados esperan la decisión del BCE Mario Draghi...
La decisión sobre tipos del Banco Central Europeo a la 14:15h CEST es un evento clave del día. Se espera que el BCE realice la primera...
El Banco de Japón dejó sin cambios los tipos de interés y otras configuraciones de política monetaria durante la reunión...
Hoy es el día más importante de la semana para los operadores de EUR. Esto se debe a 3 factores: Fin del mantenimiento de Nord Stream...
El mercado de valores europeo se prepara para una mayor apertura Decisión sobre tipos del BCE en lo más alto de la agenda Se...
Los índices de EE. UU. se sumaron a las subidas anteriores y terminaron la negociación de ayer al alza. El S&P 500 ganó un...
Los índices europeos borraron las ganancias iniciales y terminaron la sesión de hoy a la baja, deteniendo una ganancia de 3 días...
Las acciones de juegos centradas en Macao como Las Vegas Sands (LVS.US), Wynn Resorts (WYNN.US) subieron más de un 3,0% el miércoles después...
Al comienzo de la nueva semana, el par EURUSD continuó con su corrección alcista, pero la sesión de hoy luce un poco diferente. A...
Tesla Inc (TSLA.US) publicará sus resultados trimestrales hoy después del cierre del mercado. A Wall Street le preocupa que el segundo trimestre...
El Ibex 35 aguanta el soporte de los 8.000 puntos. Tras la euforia de los mercados en la sesión del martes, la jornada de hoy ha estado...
La publicación de ambos informes del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado petrolero. Los inventarios...
Los índices de EE.UU. iniciaron la negociación de contado de hoy al alza Las acciones de Baker Hughes (BKR.US) se desploman por los...
Los índices bursátiles continúan su fuerte recuperación, con el índice tecnológico Nasdaq cotizando en sus niveles...
