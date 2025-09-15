Wall Street corta su recuperación
La débil demanda de bonos del Tesoro estadounidense se tradujo ayer en fuertes caídas en Wall Street (S&P 500: -1,6%, Dow Jones:...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El Ibex 35 encadena su décima jornada consecutiva al alza, logrando su mejor racha desde agosto de 2022. Los bancos siguen siendo protagonistas...
El Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha estado subiendo sistemáticamente en las últimas semanas. Técnicamente, el intervalo...
Las acciones del sector de defensa estadounidense registran modestas subidas en la preapertura bursátil tras el anuncio de Donald Trump de que el...
Los mercados europeos muestran un sentimiento mixto en la sesión de hoy, mientras los inversores siguen de cerca Wall Street, donde la volatilidad...
11:30 – Solicitudes de hipotecas en EE. UU. Lectura previa: +1.1% intermensual. 14:30 – Canada: Índice de precios de...
IPC interanual del Reino Unido: 3,5% (Pronóstico: 3,3%. Dato anterior del 2,6%).
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses ceden entre un 0,2% y un 0,3%, mientras que los futuros de referencia europeos apuntan...
Los índices europeos cerraron mayormente en positivo hoy (DAX: +0,4%, CAC 40: +0,75%, FTSE 100: +0,94%, IBEX 35: +1,6%, FTSE MIB: +0,9%). Las...
El recorte de tasas al 3,85 % por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), anunciado este 20 de mayo, ha sido recibido por los mercados con una...
Hoy, los miembros de la Reserva Federal Alberto Musalem y Beth Hammack ofrecieron declaraciones clave sobre la política monetaria estadounidense...
Los futuros de platino superan la barrera psicológica de los 1.000 USD, con un alza de casi 5%, tras la publicación de los últimos...
Las acciones de Pfizer suben cerca de un 2% tras anunciarse que la farmacéutica adquirirá una licencia para una nueva terapia inmuno-oncológica...
Los futuros de trigo (WHEAT) suben más de un 3% en la sesión de hoy en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT). El alza responde a una creciente...
Los índices estadounidenses pierden impulso durante la sesión del martes, con solo Alphabet y Tesla mostrando avances dentro del grupo de...
Los futuros de gas natural Henry Hub (NATGAS) suben más del 5% en la sesión de hoy, revirtiendo la venta masiva registrada ayer. Si bien...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 📉 Mercados globales operan con cautela ante preocupaciones fiscales en EE. UU., tensiones...
IPC interanual (abril): 1,7% (frente al 1,6% previsto; anterior: 2,3%) IPC mensual: -0,1% (vs -0,2% esperado; anterior: 0,3%) IPC...
El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una tendencia alcista, siguiendo el fortalecimiento global del dólar estadounidense. Este...
