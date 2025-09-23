📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Putin advirtió que si se retrasa el regreso...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La inflación anual de Canadá subió a 8,10 % interanual en junio desde 7,7 % en mayo, la más alta desde enero de 1983, aunque...
DE30 niega las ganancias de los primeros días Los índices caen tras los comentarios de guerra de Lavrov La sequía...
Ayer, tras el cierre de la sesión de taquilla, el gigante del streaming Netflix (NFLX.US) publicó sus resultados del segundo trimestre. Los...
Los mercados bursátiles europeos cayeron más del 0,5 %, mientras que los futuros sobre índices de EE.UU. descendieron un 0,3 % tras...
Italia está al borde de otra crisis política. El primer ministro Draghi presentó su renuncia al cargo la semana pasada en medio de...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Inflación del IPC canadiense, informe del DOE sobre reservas...
Los índices estadounidenses subieron ayer con todos los principales índices de Wall Street ganando más del 2%. S&P 500 agregó...
Los índices europeos cerraron al alza por tercera sesión el martes, con el DAX de Alemania subiendo casi un 2,7% después de que...
Nord Stream indica que se ha transferido una pequeña cantidad de gas para probar si hay fugas en el sistema. Nord Stream también indica que...
Las acciones de IBM (IBM.US) se desploman casi un 7,0% el martes a pesar de las cifras trimestrales mejores de lo esperado, ya que el gigante tecnológico...
Las criptomonedas aumentaron considerablemente durante la sesión de hoy a medida que el sentimiento de riesgo volvió a los mercados globales. La...
El gigante del streaming Netflix anunciará los resultados financieros del segundo trimestre tras el cierre de la sesión de hoy. Los informes...
El Ibex recupera los 8.000 puntos La bolsa española subió con fuerza a la espera de lo que decida el BCE y la antesala de una temporada...
Según dos fuentes no identificadas citadas por Reuters, Gazprom reanudará parcialmente las transferencias de gas a través de Nord...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy al alza Datos del mercado laboral de EE. UU. por debajo de las expectativas Las...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Gazprom notificó a algunos de sus clientes europeos...
Petróleo La visita de Biden a Arabia Saudita no resultó en ningún anuncio de aumento en la producción de petróleo...
