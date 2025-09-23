Intervención de Pablo Gil en Negocios TV
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Pablo Gil analiza para @Negocios TV las claves del mercado. "Los inversores han tratado al euro con mucho menosprecio porque el BCE está dormido" A...
Sentimiento mixto en el parqué alemán La Comisión Europea no espera que Nord Stream 1 reanude operaciones La sesión...
Las acciones de EDF(EDF.FR) subieron más de un 15% el martes después de la confirmación de que el gobierno francés pagará...
Tras el anuncio del BCE el pasado 9 de Junio poniendo fin a su programa de compras netas de activos y confirmando su previsión...
El mercado habitualmente subestima la volatilidad en los precios de las acciones de Tesla (TSLA.US), especialmente durante la temporada de publicación...
El euro es una de las principales divisas con mejor rendimiento en la actualidad. La divisa comuniataria saltó con fuerza después de que...
A la segunda criptomoneda más grande, Ethereum, le está yendo mucho mejor que Bitcoin, que todavía está luchando por superar...
El flujo de informes de resultados de EE.UU. para el segundo trimestre de 2022 se está volviendo más diverso esta semana y ya no estará...
El espectro de una recesión global que se avecina está afectando el estado de ánimo de los directorios de las principales empresas,...
Los índices europeos se preparan para abrir a la baja Revisión del IPC de la zona del euro de junio Informes de resultados...
Según los nuevos cálculos de la Unión Europea, si Rusia decide cerrar el grifo del gas de todo el bloque, podría reducir el...
Europa se enfrenta actualmente a la peor crisis energética de la historia. Hay muchos factores que llevaron al estado actual de las cosas, pero...
A pesar de los ánimos optimistas que se observaron durante la sesión europea, los índices de Wall Street cerraron la jornada de...
Los índices europeos cerraron al alza hoy, con una subida del DAX del 0,74 %, ya que los inversores siguen sopesando los temores de recesión...
Descanso del dólar a la espera de Bancos Centrales Día de subidas generalizadas en las bolsas, que extienden las ganancias obtenidas...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy al alza Goldman Sachs (GS.US) sube tras resultados trimestrales optimistas Las...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de los traders más importantes de Europa y conoce las perspectivas de corto plazo. En...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: China reportó el recuento diario más alto...
Bitcoin y Ethereum se están recuperando hoy arrastrando con ellos el mercado de otras criptomonedas más pequeñas. Con la mejora del...
