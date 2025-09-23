GBPUSD se acerca a una gran resistencia
La libra esterlina es la moneda principal con mejor desempeño hoy, ya que el repunte de alivio continúa debido a las crecientes esperanzas...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La nueva semana de negociación da como resultado subidas en los mercados bursátiles europeos DE30 supera los 13.000 puntos BASF (BAS.DE)...
Las criptomonedas continúan aumentando hoy. Bitcoin se eleva por encima de los 22.000$ y Ethereum continúa su ascenso a cerca de 1.500$....
La temporada de resultados de Wall Street para el segundo trimestre de 2022 está en marcha. Los principales bancos de EE.UU. lanzaron una maratón...
Presión a la Reserva Federal (Fed) para subir tipos de interés, el mercado ya descuenta una subida de 75 puntos básicos en la reunión...
Eventos destacados de la semana El jueves comparece el BCE después de su reunión de dos días en la que se espera...
Las criptomonedas son la clase de activos con mejor rendimiento al comienzo de una nueva semana. Las monedas extienden el movimiento alcista lanzado la...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Resultados de IBM y Goldman Sachs ¡Decisión de tipos de CBRT,...
Los índices bursátiles de la región de Asia y el Pacífico cotizaron al alza al comienzo de una nueva semana. Nikkei ganó...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, borrando algunas de las pérdidas recientes, con Dax saltando un 2,76%...
Los resultados de Citigroup (C.US) superaron las expectativas de los analistas y mejoraron la confianza en torno al sector bancario y financiero. La compañía...
Las acciones de Pinterest (PINS.US) subieron más del 15,0 % el viernes después de que el WSJ informara que el inversionista activista Elliot...
Ventas minoristas en EE. UU. por encima de las estimaciones La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se recupera desde un mínimo...
Los estados de ánimo de aversión al riesgo dominan en los mercados financieros mundiales, ya que una mayor aceleración de la inflación...
Semana negativa para los mercados que ha estado principalmente marcada por la apreciación del dólar y su alcance de la paridad con el euro,...
Los índices de EE. UU. Lanzaron el comercio de efectivo de hoy al alza Ventas minoristas por encima de las expectativas BlackRock (BLK.US)...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. aumentó a 51,10 en julio desde el mínimo histórico de 50,0...
La producción industrial en los EE. UU. disminuyó a -0,2 % en junio, después de una revisión a la baja de 0,0 % intermensual...
Una empresa que opera en el sector del turismo espacial ha dado una actualización sobre el establecimiento de una nueva fábrica de naves...
