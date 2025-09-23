📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Japón volverá a poner en funcionamiento...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Japón volverá a poner en funcionamiento...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. para junio se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mejor de lo esperado pero no...
DE30 lucha por volver a estar por encima de los 12.750 puntos El estado de ánimo en Europa ha mejorado tras la última ronda...
Muchos inversores esperaban que la visita del presidente estadounidense a Arabia Saudí pudiera suponer un gran avance para el mercado petrolero....
A pesar del sentimiento débil de ayer por la apertura de la temporada de ganancias en Wall Street, los principales índices mostraron la fortaleza...
Sólo unos días después del cierre de la primera mitad del año, y tras confirmar de nuevo esta semana la incesante subida de...
Miguel Momobela analiza para Negocios TV las claves de la economía, con la mirada puesta en la situación de la economía de China. La...
Los precios del metal rojo cayeron hoy a la zona de los 7.000$ la tonelada por primera vez desde noviembre de 2020. Recordemos que hace poco más...
El USDCAD alcanzó un nuevo máximo de 20 meses ayer, tras un fuerte movimiento por encima de la marca de 1.3100. El par ha logrado una ruptura...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Informe de ventas minoristas de EE. UU. de julio a la 14:30h CEST Encuesta...
Los índices de EE.UU. cerraron la jornada de ayer a la baja. S&P 500 cayó un 0,30%, Dow Jones bajó un 0,46% y Russell 2000...
Los índices europeos terminaron la sesión a la baja, con el Dax cayendo un 1,86 % y el CAC40 un 1,41 % en medio de crecientes temores...
Cisco Systems (CSCO.US) cayó más de un 2,0% el jueves después de que J.P. Morgan Securities rebajara la calificación del fabricante...
El dólar estadounidense retrocedió levemente y los principales índices de Wall Street lograron reducir algunas de las pérdidas...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
EL IBEX-35 CONTINÚA EN CAÍDA LIBRE El selectivo despide una jornada más con caídas significativas, cada vez más...
Una empresa que ha estado en boca de todo el mundo inversor durante la última semana es Twitter (TWTR.US). El viernes, los mercados financieros...
La temporada de resultados trimestrales de las empresas de Wall Street se abrió hoy y tradicionalmente comenzó con los resultados del sector...
El repunte del dólar continúa y el par EURUSD cayó por debajo del nivel de 0,99. Lo más probable es que se activaran las posiciones...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor