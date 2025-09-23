🛢OIL.WTI por debajo de 90$!
El precio del crudo cayó por debajo de los niveles del 24 de febrero, cuando Rusia atacó a Ucrania. El mercado del petróleo parece...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy a la baja Siniestros decepcionantes y datos de PPI JPMorgan (JPM.US)...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,244 millones en la semana que finalizó el 9 de julio, en...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Daly de la Fed dijo que una subida de tipos de 75 puntos...
Soporte de pruebas DE30 en 12,600 Hugo Boss (BOSS.DE) apunta con perspectiva optimista para el resto del año La sesión europea...
El índice de referencia alemán está reduciendo la brecha al mínimo del año a alrededor de 180 puntos. W1 El DE30...
El dólar australiano es una de las monedas del G10 con mejor desempeño en la actualidad y hay una buena razón para ello. El informe...
El mercado de valores europeo se prepara para una apertura plana Informe de inflación del IPP de EE. UU. de junio Informes de ganancias...
Los índices de EE.UU. lograron recuperar la mayor parte de las pérdidas posteriores al IPC, pero aun así terminaron la negociación...
Los índices europeos reanudaron el movimiento a la baja el miércoles, con el CAC40 regional y el índice DAX 40 cayendo un 0,73%...
Las acciones de Stitch Fix (SFIX.US) subieron más de un 17,0% el miércoles después de que la presentación ante la SEC mostrara...
La inflación del IPC de EE. UU. subió al 9,1 % interanual: nadie de los analistas de Bloomberg esperaba una lectura tan alta. No es de extrañar...
DE30 Comencemos el análisis de hoy con el índice bursátil alemán DAX (DE30). Mirando el intervalo H4, el índice ha...
La inflación de Estados Unidos golpea los mercados La publicación macroeconómica más importante de la semana ha...
La publicación de ambos informes del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo....
Ya puedes encontrar la nueva sesión del curso Los pilares del Análisis Técnico con Pablo Gil exclusiva para los clientes de XTB. Durante...
El Banco de Canadá elevó inesperadamente su tipo de interés de referencia en 100 pb a 2.50 % mientras que los mercados...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy a la baja Publicación del IPC muy por encima de las expectativas Twitter...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El FMI rebajó las previsiones de crecimiento de...
