Las acciones de Delta Air Lines se desploman por las débiles ganancias del segundo trimestre
Delta Air Lines (DAL.US) se quedó corta en los resultados del segundo trimestre ya que los márgenes se vieron afectados por los precios más...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La inflación de EE. UU. de junio acaba de publicarse y mostró una aceleración en el crecimiento de los precios, lo que genera más...
El dato de inflación del IPC en EEUU a cierre del mes de junio será publicado hoy a las 14:30h (GMT+1). Las expectativas señalan a...
Bitcoin cayó por debajo de los 20.000$ después del fin de semana, pero los alcistas están intentando nuevamente y defendiendo al mercado...
DE30 compensa algunas de las caídas después de la caída de esta mañana El IPC de Alemania cae como se esperaba Número...
El EURUSD puede haber resistido una caída por debajo de la paridad por ahora, ya que el USD devolvió algunas ganancias, pero las perspectivas...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda decidió subir los tipos de interés en 50 puntos básicos. Esto situó el tipo de cambio...
Índices europeos fijados para apertura a la baja Se espera que el IPC de EE. UU. se acelere nuevamente El Banco de Canadá...
Los índices de EE.UU. cerraron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,92 %, el Dow Jones bajó un 0,62 % y el Nasdaq...
El par EURUSD alcanzó la paridad hoy por primera vez en 20 años. Por otro lado, la paridad apareció antes en respuesta a la...
Muchos activos han visto caídas significativas de precios hoy, sin embargo, la liquidación de productos básicos es llamativa. Es difícil...
Las acciones de Peloton (PTON.US) subieron más de un 3,0% el martes después de que el fabricante de equipos de ejercicio anunciara que...
Los precios del café cayeron a $206,25, un nivel que no se veía desde el 11 de mayo, en medio de un real más débil y preocupaciones...
El Ibex 35 lidera las caídas por la banca y energéticas Si ya eran varios los condicionantes en el comportamiento bursátil de la...
El petróleo crudo cayó más de un 6 % por debajo de los 98,00 dólares por barril debido a las nuevas restricciones de la COVID-19...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza PepsiCo (PEP.US) publicó resultados trimestrales optimistas Las...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: China reportó un aumento en los nuevos casos de...
La compañía Meta Platforms, conocida por su antiguo nombre, Facebook, podría enfrentar problemas acumulados para mantener altos márgenes...
PETRÓLEO: El crudo cotiza alrededor de 100$ por barril Citi en su pronóstico de "recesión" indica que...
