Las acciones de Gap se desploman antes de la apertura después de que el CEO renuncie inesperadamente
Las acciones de Gap (GPS.US) cayeron casi un 6% antes de la campana de apertura después de que el minorista de ropa casual en dificultades...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La sesión europea de hoy trae una continuación del empeoramiento del sentimiento de la mayoría de los puntos de referencia del mercado...
Todos los ojos están puestos en el EURUSD hoy, ya que el principal par de divisas se acerca a la paridad. El par se ha negociado brevemente por...
Bitcoin, la criptomoneda líder en la actualidad, vuelve a caer por debajo de la marca psicológica de 20.000$ y arrastra consigo a las criptomonedas...
El USD continúa fortaleciéndose frente al EUR, causando que el par EURUSD haya alcanzado la paridad por primera vez desde finales de 2002....
El acuerdo de Twitter (TWTR.US) se desmorona: ¿Qué debemos saber? Elon Musk ha presentado oficialmente su intención de dar marcha...
EURUSD está en el centro de atención hoy. Después de una caída de meses, el euro se acerca a la paridad con el dólar...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja EURUSD pulgadas más cerca de la paridad Informe de aceite alemán...
Los índices de EE.UU. cerraron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,15 %, el Dow Jones bajó un 0,52 % y el Nasdaq...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja después de tres sesiones consecutivas de ganancias el lunes. El DAX...
El par EUR/USD continúa operando a la baja durante esta sesión y se acerca cada vez más a la paridad. Las caídas en las acciones...
Las acciones de Lululemon (LULU.US) y Under Armour (UAA.US) cayeron un 3,95% y un 4,50% respectivamente el lunes después de que Jefferies rebajara...
Iniciamos con dudas una semana clave Nueva jornada de caídas en los mercados, en el que volvemos a ver al dólar como el activo...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de los traders más importantes de Europa y conoce las perspectivas de corto plazo. En...
Fundada en 2004, Virgin Galactic sigue siendo la única empresa que cotiza en bolsa con la ambición de hacer que el turismo espacial esté...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy a la baja Las acciones de Twitter (TWTR.US) se desploman cuando Musk...
