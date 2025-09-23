⏫NATGAS se dispara un 10%
Los precios de la gasolina en los EE. UU. se están disparando nuevamente, lo que se debe a las olas de calor en las regiones del sur. La temperatura...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El viernes, los mercados financieros se vieron afectados por la noticia de que Elon Musk abandonó la idea de la compra de Twitter (TWTR.US). La...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Hoy comienza un mantenimiento de 10 días del gasoducto...
La semana pasada, el precio de Bitcoin se recuperó de las caídas por debajo del nivel psicológico de 20.000$, pero hoy estamos viendo...
El par USDJPY alcanzó un nuevo máximo de 24 años el lunes, después de que el gobernante Partido Liberal Democrático...
Darío García interviene en Negocios TV donde analiza la situación del dólar: "La paridad de un dólar, un euro,...
Índices del Viejo Continente bajan récord DE30 lucha por volver a la vecindad de los 13.000 puntos Las entregas de automóviles...
Los estados de ánimo en el mercado de valores mundial son ligeramente más débiles al comienzo de una nueva semana. La mayoría...
Los principales índices globales finalizaron la semana en positivo después de dos semanas de caídas. A la espera de los...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura a la baja Discursos del gobernador del BoE, Bailey, así como...
Los índices bursátiles de Asia cayeron. S&P/ASX 200 se negoció un 1% más bajo, Kospi cayó un 0,2% y los índices...
Las bolsas del Viejo Continente cerraron al alza la jornada de hoy. DE30 ganó un 1,34 %, UK100 registró ganancias del 0,1 % y FRA40 ganó...
Las caídas masivas en el mercado del petróleo a principios de semana fueron el resultado de los principales temores de recesión en...
Tras la publicación del informe NFP de junio, la atención de los mercados ahora se está desplazando hacia los datos del IPC de EE....
Incertidumbre económica y social Terminamos una nueva semana en un año que incluso cuando parece que las noticias económicas...
La sesión final en Wall Street esta semana comienza con caídas en las valoraciones del índice bursátil, que están reaccionando...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El dato NFP sale mejor a lo esperado (372K). El presidente...
La economía de EE.UU. agregó inesperadamente 372 000 empleos en junio, en comparación con un aumento de 390 000 en...
