ÚLTIMA HORA: ¡Datos mixtos del mercado laboral canadiense!
14:30h CEST - Canadá, informe del mercado laboral de junio. Cambio de empleo. Real:-43.2k. Esperado: 23,5k. Anterior: 39.8k Tasa de desempleo....
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
La publicación macroeconómica clave de la semana está por venir. Tuvimos que esperar un poco más para los datos del mercado...
Las acciones de GameStop (GME.US) registraron ganancias de más del 15% ayer en medio de las noticias de una división de acciones propuesta...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 rebotó en la zona de resistencia de 12,900 pts Volkswagen (VOW3.DE) planea invertir fuertemente...
La publicación simultánea de los datos de empleo de EE. UU. y Canadá está haciendo que la tarde de hoy sea muy interesante...
Los mercados europeos se preparan para una apertura mixta Informe NFP de junio a la 14:30h CEST Datos de empleos de Canadá Los mercados...
Los índices estadounidenses cotizaron al alza ayer. El S&P 500 ganó un 1,50 %, el Dow Jones subió un 1,20 % y el Nasdaq sumó...
Los índices europeos cerraron al alza por segunda sesión el jueves, con el DAX de Alemania subiendo un 1,97%. Las acciones de minería...
Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY.US) subieron más del 27% el jueves después de que documentos regulatorios mostraran que varios...
SEB emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Impulso al alza para recuperar los 8.000 puntos con el apoyo de las materias primas El selectivo español cierra la sesión actual...
Los precios del petróleo aumentaron considerablemente el jueves, sin embargo, la publicación de los informes de hoy del Departamento de Energía...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy al alza Las solicitudes de desempleo en EE. UU. aumentaron inesperadamente División...
Explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que se puede aplicar a cualquier activo y espacio temporal. Analizaremos...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,235 millones en la semana que finalizó el 2 de julio, en comparación...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las actas del FOMC mostraron que la Fed ve la posibilidad...
El precio de las acciones de Airbus (AIR.DE) tuvo una primera mitad de 2022 decente. Si bien las acciones registraron una caída de dos dígitos...
