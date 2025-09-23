EUR sin reacción a las actas del BCE
Las actas de la última reunión del BCE acaban de publicarse, sin embargo, no provocaron ningún movimiento importante en los mercados. Estos...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Las actas de la última reunión del BCE acaban de publicarse, sin embargo, no provocaron ningún movimiento importante en los mercados. Estos...
El índice de referencia alemán se encuentra en medio de una corrección alcista a corto plazo. W1 El DE30 superó el mínimo...
Repsol toma impulso... pero el contexto sigue siendo negativo. La petrolera se está viendo afectada por las turbulencias en los precios del crudo....
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 se acerca lentamente a la zona de resistencia de 12,900 pts Oficinas de Delivery...
La libra esterlina subió poco después de las 10:00h CEST de hoy luego de un informe de Sky News. Sky informó que el primer ministro...
Las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo son un punto destacado en el calendario económico...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una mayor apertura Las actas del BCE se publicarán a las 13:30h CEST Informe...
Los índices estadounidenses cotizaron mayormente al alza. El S&P/ASX 200 ganó un 0,36 %, el Dow Jones subió un 0,23 % y el...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en su mayoría en verde con el DAX repuntando un 1,56 % liderado por una ganancia...
Aprende los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los mercados. En este seminario, podrás aprender: - ¿Cómo...
Se acaba de publicar el acta de la reunión del FOMC que tuvo lugar en junio. Los mercados se centraron principalmente en si los banqueros centrales...
Las acciones de Rivian Automotive Inc (RIVN.US) subieron más del 11,0% el miércoles después de que las entregas del fabricante...
El subíndice de empleo del ISM cayó más desde el colapso de covid Las ofertas de trabajo en EE. UU. se desplomaron con 427 mil...
El oro continúa cayendo en medio del fortalecimiento del dólar. Desde el comienzo de la sesión de EE. UU., los rendimientos de los...
El Ibex 35 se aleja de los 8.000 puntos y aguanta los 7.900 puntos Jornada positiva en los mercados tras las fuertes correcciones vistas en la sesión...
Ya puedes encontrar la nueva sesión del curso Los pilares del Análisis Técnico con Pablo Gil exclusiva para los clientes de XTB. Durante...
El PMI de servicios ISM para EE. UU. cayó a 55,30 en junio desde 55,9 en el mes anterior, superando las expectativas de los analistas de 54,3. Los...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy al alza Goldman recorta el precio objetivo de Apple (AAPL.US) DoorDash...
La demanda de activos de refugio seguro impulsó el índice del dólar a nuevos máximos de 20 años por encima de 106,8,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor