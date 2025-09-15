Resumen de Materias Primas – Petróleo, Gas Natural, Oro, Cacao (20.05.2025)
Petróleo El precio actual del crudo Brent se sitúa en torno a 65 USD por barril, mientras que el WTI ronda los 62 USD. En las últimas...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El dólar australiano se debilitó frente al dólar estadounidense, con una caída del 0,5% en el par AUD/USD hasta 0,6428, tras...
MUFG ha emitido una recomendación para el par de divisas USD/JPY. La entidad recomienda abrir una posición corta en el par, con los siguientes...
La sesión bursátil de hoy muestra una actitud más cautelosa por parte de los inversores en los mercados europeos, lo que contrasta...
El calendario económico de hoy presenta decisiones clave de los bancos centrales, con el Banco Popular de China recortando los tipos de interés...
Los mercados asiáticos mostraron una tendencia alcista, con China liderando la subidas tras el recorte de tipos de interés de Pekín....
El índice S&P 500 cayó un 1% tras recuperarse de una caída temprana que superó el 2%, mientras que el Nasdaq 100...
Nippon Steel ha propuesto invertir 14.000 millones de dólares en las operaciones de US Steel, según Reuters, incluidos 4.000 millones para...
Crédit Agricole CIB Research ha emitido una recomendación sobre el par de divisas EUR/USD Crédit Agricole CIB Research recomienda...
Variación mensual del Índice de Indicadores Líderes de EE. UU. (abril): -1,0 % actual vs -0,9 % estimado; -0,7 % anterior (revisado...
El Ministerio de Comercio de China se pronunció sobre las restricciones a la exportación de chips impuestas por EE. UU. contra Huawei, afirmando...
Nvidia presentó varios anuncios importantes en Computex Taipéi el lunes, incluidos nuevos desarrollos en tecnologías de IA para...
Las declaraciones recientes de funcionarios de la Reserva Federal, autoridades chinas y el gobierno de EE.UU. revelan una combinación de preocupaciones...
El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada a la baja, en un entorno favorable para la moneda chilena, tanto por factores domésticos positivos...
El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que la inflación no está descendiendo hacia el objetivo...
