Las acciones con mayores descuentos del año
Tras unos últimos años donde la tendencia alcista vivida en los mercados parecía no tener fin, estamos viendo durante este año...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los flujos de refugio seguro se pueden detectar en el...
OIL.WTI Comencemos el análisis de hoy con el mercado del petróleo. El precio de esta materia prima se desplomó durante la sesión...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 rebota en un retroceso del 78,6% y vuelve por encima de los 12.500 pts Airbus...
Boris Johnson puede haber sobrevivido a un voto de confianza reciente, pero la cantidad de parlamentarios que expresaron su falta de apoyo para él...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una mayor apertura Las actas del FOMC en el centro de atención hoy Servicios...
Los índices estadounidenses ganaron durante la primera sesión de negociación tras un largo fin de semana. S&P 500 agregó...
Los índices europeos cayeron bruscamente el martes, con el DAX bajando un 2,91% a un mínimo de 20 meses por debajo de 12.400, principalmente...
Las acciones de HP Inc. (HPQ.US) cayeron más del 2% durante la sesión de hoy después de que Evercore ISI rebajó la calificación...
El par de divisas USDCAD subió más del 1,5% el martes y alcanzó un nivel no visto desde noviembre de 2020, ya que los crecientes temores...
El miedo comienza a extenderse La bolsa española volvió a los 8.000 puntos por primera vez desde el mes de marzo ante los crecientes...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par AUDCAD. El banco recomienda invertir en una posición corta con los siguientes...
La fortaleza del dólar estadounidense está provocando una caída considerable en el precio del oro. Durante la sesión...
Los pedidos de fábrica en EE. UU. aumentaron un 1,6 % en mayo, desde un aumento revisado al alza del 0,7 % en abril y superando la previsión...
Los índices de EE. UU. empezaron la sesion de hoy a la baja El dólar estadounidense se fortalece Tesla (TSLA.US) publica...
Al comienzo de la semana, el petróleo crudo reaccionó positivamente a las noticias de Libia y Noruega, pero actualmente estamos observando...
Las acciones de SAS (SAS.SE) se desplomaron más de un 12,0% el martes, ampliando las recientes perdidas después de que una aerolínea...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El PMI de servicios en China (Caixin/Markit) a cierre...
Oro Recientemente en el gráfico del oro (cruce de media móvil a 200 sesiones por debajo de la de 50 sesiones) Dicho...
