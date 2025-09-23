Intervención de Pablo Gil en Negocios TV
Pablo Gil, Jefe de Estrategia de XTB, interviene en Negocios TV para hablar acerca del futuro económico y la posible recesión. "Las...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El espectro de una posible recesión se ha instalado definitivamente en los mercados globales y continúa ejerciendo presión sobre la...
Los mercados bursátiles europeos borran las ganancias iniciales DE30 vuelve a acercarse a mínimos recientes en la zona de los...
Un cambio radical reciente en la narrativa del BCE no fue suficiente para que el euro recuperara la confianza de los inversores. Las señales de...
La reunión del Banco de la Reserva de Australia anunció un aumento de la tasa de 50 puntos básicos. Esto puso el tipo interés...
La renta variable europea arranca al alza El Banco de Inglaterra lanzará su informe de estabilidad financiera Los datos...
El tono durante la sesión asiática ha sido más positivo hoy. Nikkei subió un 1%, S&P/ASX 200 un 0.6% higher...
Los índices europeos cerraron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el DAX de Alemania, el FTSE MIB de Italia y el IBEX 35...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El par eur/usd ha estado operando lateralmente durante varias semanas. Sin embargo, recientemente ha comenzado a surgir cierta evidencia que puede sugerir...
Las acciones de easyJet (EZJ.UK) cayeron más de un 4,0% el lunes después de que la aerolínea económica anunciara que su director...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas USDJPY. La entidad recomienda posición larga en dicho par, atendiendo...
Las acciones de SAS AB (SAS.SE) se desplomaron un 15,0% durante la sesión de hoy después de que la aerolínea escandinava no lograra...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de los traders más importantes de Europa y conoce las perspectivas de corto plazo. En...
La dificultad de la minería de Bitcoin aumenta a pesar del reciente baño de sangre Ubereats permite pagos con Doge La bifurcación...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Las bolsas volvieron a teñirse de rojo a medida que los inversores empiezan a perder la esperanza sobre un “aterrizaje suave”. Los datos...
European markets trade higher DE30 pulls back 100 points from daily highs Airbus with massive order from Chinese airlines European...
