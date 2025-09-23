Resumen de la mañana (04.07.2022)
El comienzo de la semana parece algo moderado en el mercado global. El estado de ánimo se debilitó ligeramente después de que...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El comienzo de la semana parece algo moderado en el mercado global. El estado de ánimo se debilitó ligeramente después de que...
Las bolsas europeas arrancan al alza La bolsa americana descansa en el Día de la Independencia Esta semana, decisión...
El Banco de la Reserva de Australia anunciará su próxima decisión de política monetaria mañana a las 5:30 am BST. Se...
Las acciones de Kohl's Corp (KSS.US) cayeron más de un 21,0% el viernes después de que la cadena de grandes almacenes cancelara su venta...
El PMI manufacturero del ISM cayó a un ritmo más fuerte de lo esperado en junio. Señales de alivio de las presiones de los precios La...
Los mercados mundiales siguen bajo presión por los temores de recesión. Los índices continúan moviéndose a la baja y...
El Ibex aguanta los 8.000 a pesar del fantasma de la recesión El selectivo español comienza el semestre 100 puntos por encima...
Los índices de EE. UU. abren con cotizaciones a la baja. Kohl's (KSS.US) finaliza las negociaciones de fusión y adquisición...
El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a 53,00 en junio desde el 56,1 del mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Las acciones de Micron Technology (MU.US) cayeron más de un 4% antes de la apertura, ya que la débil guía de ingresos eclipsó...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La Corporación Nacional de Petróleo de...
El WTI y el Brent subieron casi un 3% durante la sesión de hoy después de que los datos preliminares de producción de la OPEP mostraran...
Los mercados europeos cotizan ligeramente al alza DE30 rebota en la zona de los 12,600 pts Siemens realizará una amortización...
El índice del dólar estadounidense es una de las monedas del G10 con mejor desempeño en la actualidad. El dólar gana en flujos...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja ISM manufacturero de EE. UU., revisiones del PMI Lecturas del IPC de Polonia...
Los índices de Wall Street tuvieron otra mala sesión ayer. El S&P 500 cayó un 0,88 %, el Dow Jones bajó un 0,82 %...
Los índices europeos terminaron la sesión de negociación final de junio profundamente en rojo: el DAX cayó un 1,69 %...
Las acciones de RH (RH.US) cayeron más de un 10,0% el jueves después de que el minorista de artículos para el hogar y muebles redujera...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor