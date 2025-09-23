MACRO: Menor gasto de los consumidores de EE. UU. insinúa riesgo de recesión
El gasto personal de EE. UU. aumentó solo un 0,2% intermensual en mayo, la ganancia más débil en lo que va del año y luego...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los temores de recesión siguen incrementando Cerramos con la sesión de hoy el primer semestre del año, para hacernos una...
Bitcoin rompió por debajo del nivel de 19.000$ a medida que los inversores continuaron deshaciéndose de los activos de mayor riesgo en medio...
La debilidad de hoy en el mercado en general también se ha extendido a las criptomonedas, que están registrando grandes caídas. El...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja S&P 500 se encamina al peor semestre desde 1970 Las acciones...
Robinhood (HOOD.US) disfrutó de una volatilidad elevada en los últimos días, gracias a dos informes de medios contradictorios. En...
“Creo que ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación”, dijo Jerome Powell en una conferencia organizada por el...
Los precios básicos del PCE en los EE. UU., que excluyen alimentos y energía, se mantuvieron sin cambios en un 0,3 % intermensual en mayo,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El presidente ruso, Putin, dijo que no puede descartar...
Los índices europeos se desploman, el DAX cotiza un 2% a la baja DE30 prueba línea de tendencia alcista en el área...
A pesar de una caída mayor a la esperada en los inventarios de petróleo de EE. UU., los precios del petróleo no lograron captar una...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja Se espera que OPEP+ confirme objetivos para julio y agosto Decisión...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer en su mayoría a la baja, pero la magnitud de la caída no fue...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja ya que los renovados temores de recesión mellaron el sentimiento...
Estados Unidos está hablando con los miembros de la OPEP que tienen capacidad sobrante Estados Unidos confía en que los países...
Las acciones de Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.US) cayeron casi un 22,0% el miércoles después de que la compañía informara...
El Banco Central Europeo ha celebrado hoy una conferencia en la que han participado los máximos responsables de los tres bancos centrales más...
Por razones técnicas, la publicación del informe de la semana pasada se pospuso para hoy. Sin embargo, la publicación de ambos informes...
