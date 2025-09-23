Resumen de Materias Primas: cobre, oro, plata, algodón
Cobre Los beneficios corporativos en China registraron una nueva caída mensual, lo que sugiere la posibilidad de introducir nuevas...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El Florín se fortaleció fuertemente frente al euro el martes después de que el Banco Nacional de Hungría subiera inesperadamente...
Las acciones de Nike (NKE.US) cayeron más del 2% antes de la apertura a pesar de que el productor de calzado deportivo reportó resultados...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 vuelve a probar el límite superior de la geometría del mercado Siemens...
En los últimos años, Adobe Systems Inc. (ADBE.US) fue una de las empresas con mejor desempeño en los Estados Unidos publicando altas...
Reuters informó que el Banco Central Europeo está preparando nuevas medidas destinadas a prevenir la fragmentación de los mercados...
Los mercados europeos se preparan para una apertura plana Índice del Conference Board de junio y algunos datos de segundo nivel de...
Los índices de EE.UU. terminaron la negociación de ayer a la baja. S&P 500 cayó un 0,30%, Dow Jones disminuyó un 0,20%...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación en la apertura de hoy al alza, sin embargo, los bajistas recuperaron el control Las...
Los nuevos pedidos de bienes duraderos fabricados en EE. UU. aumentaron al 0,7 % mes tras mes en Mary, ampliando las ganancias desde un aumento...
Bitcoin subió casi un 4,0% durante la semana pasada y actualmente cotiza alrededor de 21.300$ a pesar del sentimiento general negativo. Sin embargo,...
La plata gana un 1,5% hoy, pero se pueden encontrar estados de ánimo optimistas en todos los mercados de metales, especialmente en los mercados...
La lira turca está registrando una gran volatilidad hoy. El comienzo del día vio una apreciación considerable de la moneda de Turquía,...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza pero fuera de los máximos diarios DE30 prueba límite superior de geometría...
Las preocupaciones sobre la condición de la economía mundial han ejercido presión sobre los precios de los metales industriales. El...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una mayor apertura Pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y ventas pendientes de...
