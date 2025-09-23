Resumen de la mañana
Los índices de Asia-Pacífico subieron hoy, reaccionando a la sesión estelar de Wall Street del viernes. Nikkei saltó un...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los índices de Asia-Pacífico subieron hoy, reaccionando a la sesión estelar de Wall Street del viernes. Nikkei saltó un...
Los índices europeos terminaron la sesión del viernes al alza. Los puntos de referencia de la región lograron borrar las pérdidas...
Los testimonios semestrales del presidente de la Fed, Powell, en el Congreso resultaron ser en gran medida un evento nulo en términos de volatilidad...
Turquía hizo otro intento de detener la depreciación de su moneda. El regulador bancario turco introdujo nuevas reglas que requieren que...
MUFG Bank emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los...
FedEx (FDX.US) publicó ayer un informe de ganancias para el cuarto trimestre del año fiscal 2022, así como para el año fiscal...
El presidente de la Fed, Powell, dijo durante su testimonio semestral en el Congreso esta semana que hubo 2 factores que alentaron al FOMC a ofrecer un...
Los índices de EE. UU. empiezan la sesión del viernes al alza Dow Jones mira hacia zona de resistencia de 31,100 pts Se...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Las principales criptomonedas intentan recuperarse esta semana después del reciente baño de sangre en medio de subidas de los índices...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas cotizan al alza el viernes por la mañana....
Zendesk (ZEN.US), empresa de software de EE. UU., sube más del 50 % en la preapertura americana de hoy tras un informe de Dow Jones. Según...
Los índices europeos cotizan al alza Índice IFO por debajo de las expectativas Las acciones de Zalando (ZAL.DE) cayeron...
Los futuros del crudo WTI cotizan cerca de 104$ por barril el viernes y están en camino de registrar pérdidas por segunda semana consecutiva,...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Índice IFO alemán de junio Revisión del Sentimiento del Consumidor de...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 ganó 0.95%, Dow Jones subió 0.64 y Nasdaq...
Las acciones europeas cayeron por segunda sesión el jueves, con el CAC40 y el DAX 40 perdiendo un 0,56% y un 1,76% respectivamente, mientras...
Las acciones de Darden Restaurants (DRI.US) borraron las ganancias previas a la comercialización y actualmente cotizan casi un 2,0 % a la baja,...
El PMI de servicios de EE. UU. cayó a 51,6 en junio desde 53,4 en mayo y muy por debajo de las estimaciones de los analistas de 53,5, mostró...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor