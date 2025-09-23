📉NATGAS se desploma 💥
El gas natural retenido en instalaciones de almacenamiento en los Estados Unidos aumentó en 74.000 millones de pies cúbicos en la semana...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El florín húngaro (EURHUF) está perdiendo más del 1% frente al dólar y el euro hoy, lo que está relacionado...
Explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que se puede aplicar a cualquier activo y espacio temporal. Analizaremos...
El PMI manufacturero de EE. UU. disminuyó a 52,40 en junio desde 57,0 en mayo, muy por debajo de las previsiones de 56,5, según mostraron...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Segundo día del comparecencia de Powell en el Congreso Las acciones de Snowflake (SNOW.US)...
El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo fue de 0,229 millones en la semana que terminó el 18 de junio,...
Kellogg (K.US), la compañía de fabricación de alimentos de EE. UU., saltó el martes ante la noticia de una separación...
Los índices europeos cotizan a la baja tras decepcionantes PMI DE30 alcanza nuevo mínimo de 3 meses cerca de 12,900 pts Alemania...
Los precios del gas natural de EE.UU. (NATGAS) detuvieron un reciente movimiento a la baja en la zona de 6,70, marcada con el límite inferior de...
Las publicaciones rápidas del PMI son puntos clave en el calendario económico europeo actual. Los dos informes más seguidos, francés...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente a la baja Publicación rápida del PMI de junio de Europa y Estados...
Los índices estadounidenses oscilaron durante la sesión de ayer, pero finalmente terminaron el día a la baja. S&P 500 cayó...
Los índices europeos se vieron afectados el miércoles, con el DAX alemán y el CAC40 cerrando un 1,11% y un 0,81% más bajos,...
El testimonio del presidente de la FED, Jerome Powell, frente al Senado acaba de terminar. Inicialmente, los índices subieron y el dólar...
Las acciones de Winnebago (WGO.US) subieron más de un 6,0% el miércoles después de que el fabricante de vehículos recreativos...
A pesar del comienzo negativo de la sesión, los alcistas de Wall Street lograron recuperar el control. El Dow Jones Industrial Average ganó...
Ya está disponible el módulo 6 del ciclo formativo de análisis técnico realizado por Pablo Gil. En este nuevo capítulo,...
Ya puedes encontrar la nueva sesión del curso Los pilares del Análisis Técnico con Pablo Gil exclusiva para los clientes de XTB. Durante...
A las 15:30h CEST el presidente de la Fed, Jerome Powell, comenzó su comparecencia ante el Senado durante el cual discutirá la situación...
