Apertura Americana: Wall Street abre a la baja, el foco cambia al testimonio de Powell
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Presidente de la Fed comparecerá en el Senado de EE.UU. Las acciones de Dow Inc. (DOW.US)...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los precios del petróleo reanudaron un fuerte movimiento a la baja tras un fuerte retroceso al final de la semana pasada. El petróleo...
La tasa de inflación anual de Canadá aumentó a 7,7 % en mayo desde 6,8 % en abril y por encima de las expectativas del mercado...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE. UU., dijo que...
Bitcoin Comencemos el análisis de hoy con el mercado de Bitcoin. La criptomoneda más famosa ha estado cotizando en una fuerte tendencia...
Los mercados bursátiles europeos retroceden DE30 vuelve a caer por debajo de los 13.000 pts Daimler Truck mantiene pronósticos...
La comparecencia del presidente de la Fed en el Senado de EE. UU. es uno de los macroeventos principales del día (15:30h CEST). Jerome Powell intentará...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja Presidente de la Fed comparecerá en el Senado de EE.UU. Calendario...
Los índices estadounidenses subieron durante la primera sesión de negociación después de un largo fin de semana. El S&P...
Los índices europeos subieron por tercera sesión consecutiva el martes, con el CAC40 y el índice DAX 40 agregando un 0,7% y un...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron más de un 10,0% el martes después de que Musk dijera en una conferencia en Qatar organizada por...
La tecnología háptica, a pesar de su creciente uso y creciente potencial, aún está en la sombra. Permite una interacción...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Dos extrabajadores demandan a Tesla (TSLA.US) por violación de procedimiento de despidos masivos Las...
USDJPY continúa moviéndose fuertemente al alza hoy, rebotando desde el soporte 135 y rompiendo los máximos de 2002. Hoy, la moneda...
Los datos de ventas minoristas canadienses de abril se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mejor de lo esperado, pero no provocó...
Petróleo Un retroceso reciente en los precios del petróleo ha sido liderado por 2 factores: preocupaciones sobre la desaceleración...
Rio Tinto, uno de los conglomerados de productos básicos más grandes del mundo, está experimentando subidas hoy en medio de noticias...
Las acciones de Kellogg Co (K.US) subieron más de un 8,0% antes de la campana de apertura después de que el icónico productor de cereales...
