DE30 prueba la zona de resistencia de 13.400 pts
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba 13,400 pts de resistencia Airbus recibe pedido de 56 aviones de EasyJet Tras una...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El negocio en la nube de Oracle (ORCL.US) creció un 39 % en el cuarto trimestre del año fiscal 2022. La empresa prevé que esta línea...
El dólar australiano estuvo muy activo durante la sesión asiática de hoy, gracias a dos eventos: el discurso del gobernador del RBA,...
Los mercados europeos se preparan para abrir ligeramente al alza Las ventas minoristas canadienses de abril vencen a la 14:30h CEST. Discursos...
Los índices de la región de Asia-Pacífico ganaron durante la negociación en efectivo de hoy. Nikkei saltó un 2%,...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con DAX 40 agregando más del 1%, mientras que CAC 40 y FTSE100 subieron...
El rendimiento del bono alemán a 10 años saltó por encima del 1,74 %, un nivel que no se veía desde principios de 2014 después...
A pesar de la débil sesión de hoy debido al feriado estadounidense, podemos ver que el dólar estadounidense continúa retrocediendo...
EasyJet (EZJ.UK) anunció hoy planes para eliminar miles de vuelos más durante el período de julio a septiembre debido a problemas...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de los traders más importantes de Europa y conoce las perspectivas de corto plazo. En...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los tipso preferenciales de los préstamos del Banco...
Varias informaciones de oferta y demanda han surgido en el mercado que ejercen una presión adicional sobre los precios del crudo: Las crecientes...
El sector de las criptomonedas ha vivido un fin de semana realmente dramático, aunque desde ayer hemos visto un intento de desaceleración...
Los mercados bursátiles europeos cotizan ligeramente al alza DE30 prueba máximo local reciente cerca de 13,200 pts Airbus...
La semana anterior fue muy mala para los alcistas de criptomonedas con una gran venta masiva en el mercado de activos digitales. Bitcoin perdió...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Los inversores estadounidenses se van de vacaciones Flash...
Los índices cotizaron mixtos durante la primera sesión asiática de una nueva semana. El Nikkei cayó un 1 %, el S&P/ASX...
Los índices bursátiles europeos terminaron el comercio de hoy en su mayoría a la baja. FTSE, CAC40 y WIG20 perdieron, mientras...
