Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (17.06.2022)
Esta semana fue todo acerca de los bancos centrales. La Fed realizó la mayor subida de tipos en casi 30 años, el Banco Nacional de Suiza...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Bitcoin mantuvo el soporte en $ 20,000 y está intentando un ligero repunte cerca del nivel de $ 20,500 para el final de la semana. Las últimas...
Las preocupaciones sobre la desaceleración económica mundial hicieron bajar los precios de los futuros del petróleo: El petróleo...
El comienzo de la última sesión en Wall Street esta semana trae sentimientos encontrados a la mayoría de los índices bursátiles....
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
La producción industrial en los EE. UU. subió un 0,2 % intermensual en mayo, después del 1,1 % intermensual de abril y por debajo...
Las acciones de Coinbase (COIN.US), una empresa que opera en el mercado de criptomonedas que ha perdido recientemente, ya han perdido casi un 90 % desde...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El estado de ánimo en los mercados mundiales se...
Las acciones del banco estatal ABN AMRO (ABN.NL) subieron hasta un 18% después de que la agencia Bloomberg informara, citando a personas familiarizadas...
Las bolsas europeas intentan recuperarse de la caída de ayer DE30 todavía cotiza 400 puntos por debajo del cierre del miércoles E.ON...
Una subida de tipos sorpresiva de 50 puntos básicos realizada ayer por el Banco Nacional Suizo desencadenó fuertes movimientos de aversión...
Las bolsas europeas se preparan para una apertura más o menos plana Fed Powell hablará sobre el papel internacional del USD Revisión...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer con el Dow Jones cayendo un 2,42% y rompiendo por debajo de la marca de los 30.000 pts. S&P...
La euforia posterior al FOMC de ayer se desvanece La combinación de datos de EE.UU. agrava las preocupaciones económicas Tesla sube...
Acabamos de recibir una combinación de datos de EE. UU. y las noticias son claramente malas: Solicitudes iniciales 229k (215k esperado, 229k...
Los mercados esperaban el movimiento al 1,25%, pero después de las sorpresas agresivas de la Fed y, en particular, del BNS, los inversores de hoy...
Se esperaba ampliamente que el Banco mantuviera los tipos sin cambios y solo señalara futuros ajustes, principalmente en respuesta al BCE. Sin embargo,...
Se espera que el Banco de Inglaterra suba los tipos Sin embargo, se ve que el SNB deja las cosas sin cambios. Los datos de vivienda son...
El FOMC decidió ayer aumentar los tipos de interés en 75 pb, por encima de las expectativas iniciales. El tipo principal se sitúa...
