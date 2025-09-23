Resumen diario: las acciones estadounidenses suben tras la decisión de la Fed
Los índices europeos rompieron una venta masiva de seis días para terminar la sesión del miércoles al alza, con DAX 40 agregando...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La conferencia de prensa del presidente de la FED, Powell, se dirige lentamente hacia su final. A continuación, presentamos los puntos clave...
- Powell comienza desde un fuerte mensaje sobre la inflación - Es necesario reducir la inflación para garantizar un crecimiento económico...
La Reserva Federal elevó el objetivo de la tasa de fondos federales en 75 puntos básicos a 1,5%-1,75% durante su reunión de junio,...
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) acaba de anunciar su última decisión de política monetaria. El banco central de...
Sigue ya en directo junto a Pablo Gil la Reunión de la Reserva Federal donde se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos para...
Las acciones de Boeing (BA.US) subieron un 8% el miércoles después de que Reuters informara que la aerolínea China Southern realizó...
EURUSD ha estado en una tendencia a la baja durante mucho tiempo. Si bien la volatilidad en el principal par de divisas se ha elevado recientemente, la...
Las ventas minoristas de EE. UU. cayeron inesperadamente un 0,3 % intermensual en mayo, muy por debajo de las estimaciones de los analistas de un aumento...
El informe del Departamento de Energía de EE.UU. no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero. Los inventarios de crudo...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Decisión de tipos de interés de la Reserva Federal a las 20:00h CEST Ventas minoristas...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La producción industrial china aumentó 0.7%...
Hoy, el BCE anunció una reunión de emergencia para discutir las condiciones del mercado en medio de proyecciones de una política monetaria...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. de mayo se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser más débil de lo esperado,...
El movimiento a la baja de Bitcoin ha empeorado, con el 'rey de las criptomonedas' retrocede cerca de otro soporte importante en 20.000$. Ayer,...
Las expectativas del mercado para la reunión del FOMC de hoy son claras: el banco central de EE. UU. ofrecerá un aumento de tipos de 75 puntos...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 rebota en soporte de 13,400 pts Gerresheimer se recupera tras una adquisición fallida Los...
La invasión rusa de Ucrania creará una escasez mundial de trigo durante al menos tres temporadas al impedir que gran parte de la cosecha...
Las criptomonedas han tenido una tendencia a la baja desde noviembre de 2021, pero las últimas semanas han sido particularmente dolorosas para los...
