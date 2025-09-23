Gráfico del día - US100
Ha llegado un gran día para las acciones estadounidenses y los mercados financieros mundiales en general. El FOMC anunciará otra subida de...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Ha llegado un gran día para las acciones estadounidenses y los mercados financieros mundiales en general. El FOMC anunciará otra subida de...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal a las...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer en su mayoría a la baja. El S&P 500 cayó un 0,38 %, el...
Los principales índices europeos cerraron a la baja. A pesar de los intentos iniciales de recuperarse de las caídas de ayer, los bajistas...
GBPUSD cayó a un nuevo mínimo de 2 años por debajo de 1,20 cuando el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años saltó...
Las acciones de Coinbase (COIN.US) están cayendo hoy más del 4,5 % debido a la información sobre el despido planificado del 18 % de...
Las acciones de Oracle (ORCL.US) cotizan un 9% más el martes después de que la compañía de tecnología informática...
Las acciones de la tecnológica Microstrategy, cuyo director ejecutivo es el conocido Michael Saylor, registraron una venta masiva de pánico...
El precio de NATGAS se desplomó más del 19,0% después de que Freeport LNG dijera que espera un reinicio 'parcial' en...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza US2000 cerca de un soporte importante Coinbase (COIN.US) planea despedir al 18,0% de su plantilla Los...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los índices de EE. UU. se desplomaron ayer debido...
Los precios al productor en los EE. UU. disminuyeron ligeramente al 10,8 % interanual en mayo desde el 11,0 % del mes anterior y por debajo...
Petróleo Los precios del petróleo se mantienen en niveles elevados a pesar de las noticias de una nueva ola de restricciones pandémicas...
Los índices europeos borran las ganancias de la mañana DE30 borra las ganancias y vuelve a probar el soporte de 13,400 pts Brenntag...
Los mercados bursátiles mundiales, así como las criptomonedas, experimentaron una venta masiva ayer, ya que el informe del Wall Street Journal...
Las restricciones y confinamiento en China lastraron las bolsas asiáticas haciendo que muchas compañías, a día de hoy, estén...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Las expectativas de subida de tipos del FOMC se acercan a los 75 pb ZEW alemán,...
Los índices de EE. UU. se desplomaron ayer debido a que las preocupaciones sobre la inflación aumentan las probabilidades de una subida...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor