Resumen diario: Sombrío comienzo de semana
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy profundamente en rojo, con el DAX y el CAC40 de Alemania perdiendo más del...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy profundamente en rojo, con el DAX y el CAC40 de Alemania perdiendo más del...
Las acciones relacionadas con criptomonedas y cadenas de bloques, incluidas Riot Blockchain (RIOT.US), Microstrategy (MSTR.US) y Coinbase (COIN.US), se...
Nomura emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. La empresa recomienda tomar una posición larga en el par con los...
Los principales índices de EE. UU. cayeron abruptamente el lunes debido a que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. después...
Las principales criptomonedas se han movido en una tendencia a la baja en los últimos seis meses. El final de 2021 y principios de 2022 no indicaban...
La primera sesión de esta semana en los mercados financieros internacionales trajo consigo un fuerte retroceso de los activos de riesgo. El oro,...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de los traders más importantes de Europa y conoce las perspectivas de corto plazo. En...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja US500 está probando una zona de soporte clave Las acciones de Microstrategy (MSTR.US) se...
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 prueba la zona de soporte cerca del 61,8% de retroceso Beiersdorf ve ingresos de todo...
Las criptomonedas perdieron significativamente durante el fin de semana. Bitcoin cayó por debajo de los 27.000$ y Ethereum rompió soportes...
Ayer se celebró la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas. Los resultados preliminares mostraron que la alianza de izquierda...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja Discursos de Luís de Guindos (BCE) y Brainard (FED) hoy Decisión...
Los índices de Asia-Pacífico iniciaron la negociación de la nueva semana a la baja. Nikkei cayó un 3,0%, S&P/ASX 200...
La sesión de hoy trajo caídas masivas en los índices bursátiles tanto en Europa como en los EE. UU. Los compradores capitularon...
El sector de las criptomonedas vuelve a debilitarse al final de la semana. El Bitcoin se ha movido por debajo de los $30,000 después de...
Los índices de EE. UU. se desplomaron al comienzo de la última sesión de la semana debido al dato de inflación enEE....
Universidad de EE.UU. Sentimiento de Michigan Jun P: 50.2 (est 58.1; anterior 58.4) - Condiciones Actuales: 55.4 (est 62.9; anterior 63.3) - Expectativas:...
Un informe macro clave del día, el informe del IPC de EE. UU. de mayo, se publicó a la 1:30 p. m. BST. El mercado esperaba que el crecimiento...
La publicación del informe de inflación del IPC de EE. UU. de mayo es el segundo evento macro más importante de la semana. Sin embargo,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor