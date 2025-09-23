DE30: Los índices europeos retroceden antes de la decisión del BCE
Las acciones europeas cotizan a la baja DE30 intenta rebotar en el nivel de giro a corto plazo en 14,320 pts Hochtief cae un 5% tras anunciar...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión sobre tipos de interés del BCE y la rueda de prensa de Lagarde son los acontecimientos clave de la jornada. El anuncio de la...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja La decisión del BCE en el punto de mira Resultados de FuelCell Energy y...
Los índices bursátiles de EE. UU. terminaron la negociación de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,08 %, el Dow Jones...
Aprende los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los mercados. En este seminario, podrás aprender: - ¿Cómo...
Los mercados bursátiles europeos cerraron mayormente a la baja en previsión de la decisión del BCE de mañana y la lectura de...
NATGAS retrocedió por debajo de $ 9 en un momento en respuesta a la noticia de una explosión en la infraestructura de Freeport, una empresa...
Las acciones de Twitter (TWTR.US) subieron después de que el Washington Post informara que la compañía cumplirá con las demandas...
Los precios del petróleo salieron hoy al nivel más alto desde marzo, tras palabras de representantes de los Emiratos Árabes Unidos....
Un informe del Departamento de Energía de EE. UU. impulsó los precios del petróleo a pesar de un aumento en los inventarios de crudo....
La lira turca continúa perdiendo mucho y está muy cerca de los máximos históricos, mirando al par USDTRY. La próxima...
Las acciones de Credit Suisse, un banco suizo con una historia de más de 160 años, subieron inesperadamente en medio de noticias de una posible...
Ya puedes encontrar en la sección de vídeos de la plataforma la cuarta sesión del ciclo formativo “Los pilares del Análisis...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Marko Kolanovic, estratega de mercados globales de JP...
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura mixta de la sesión de efectivo de hoy. El sentimiento en Europa ha disminuido después de las...
El Banco Central Europeo anunciará una decisión de política monetaria mañana a las 13:45h. El mercado no espera que los tipso...
Los índices europeos cotizan ligeramente a la baja DE30 prueba el soporte del patrón de cabeza y hombros Deutsche Telefonic...
La multinacional textil Inditex SA (ITX.ES) ha publicado sus resultados del trimestre fiscal marcando un nuevo récord histórico en los...
HSCEI (CHNComp) subió un 2,5 % hoy y fue uno de los índices con mejor rendimiento durante la sesión asiática. El índice...
