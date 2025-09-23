Calendario económico: informe de inventarios de crudo de EE.UU. (DOE) en el foco
El mercado de valores europeo se prepara para una mayor apertura El informe API señala una acumulación inesperada en los inventarios...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El mercado de valores europeo se prepara para una mayor apertura El informe API señala una acumulación inesperada en los inventarios...
Los índices de EE.UU. lograron borrar la caída inicial y cerrar la negociación de ayer con ganancias. S&P 500 agregó...
Los mercados bursátiles europeos terminaron la negociación de hoy mayormente a la baja, sin embargo, la escala de las caídas...
La confianza no ha vuelto a los inversores en el mercado de criptomonedas. Esto se puede ver por el hecho de que las noticias positivas que salen no necesariamente...
El gigante petrolero ExxonMobil (XOM.US) está ganando más del 3% hoy y está nuevamente por encima de la barrera psicológica...
El precio de Bitcoin continúa debilitándose, el rey de las criptomonedas nuevamente careció de la fuerza para mantenerse en la zona...
Las acciones de las cadenas minoristas Target y Walmart están perdiendo terreno hoy y han bajado casi un 2,0%, respectivamente. Nubes negras se...
La sesión del martes en Wall Street comienza con caídas en la mayoría de los puntos de referencia bursátiles. El sentimiento...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Australia anunció un...
Microsoft (MSFT.US) actualizó su perspectiva para el cuarto trimestre de 2022 la semana pasada. Lo hizo a la baja, redujo su guía de ingresos...
Comienza la temporada de reducción de las expectativas de beneficios en Wall Street. Recientemente, Walmart ha mostrado mucha incertidumbre, mientras...
Petróleo Barclays impulsó el pronóstico del precio del petróleo y ahora ve el barril Brent a 113$ al final del segundo...
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 prueba la línea de tendencia alcista a corto plazo Adidas será eliminada...
La decisión del Banco de la Reserva de Australia, que se anunció hoy, resultó ser una gran sorpresa. Si bien la estimación...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja Las criptomonedas se desploman AUDUSD borra las ganancias posteriores...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer ligeramente al alza. El S&P 500 ganó un 0,31 %, el Dow Jones subió...
La mayoría de los índices bursátiles europeos registraron ganancias hoy. El WIG20 polaco lo hizo particularmente bien, ganando...
Los futuros de NATGAS de EE. UU. han subido más del 9 % hoy debido a las previsiones de un clima cálido próximo y una mayor demanda...
EUR/USD está en un lugar importante, específicamente en el soporte de la línea de tendencia alcista. El EURUSD está cotizando...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor