🔽 US500 a la espera de datos de empleo
El informe NFP de mayo se publicará hoy a la 1:30 p. m. BST. Es muy poco probable que este informe por sí solo cambie la perspectiva de la...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La publicación del informe NFP es un evento macro clave del día. Los datos de empleo de EE. UU. para mayo se publicarán a la 14:30h...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 retrocede por debajo de la zona de resistencia de 14,575 pts Allianz encuentra...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Informe NFP de mayo a la 14:30h Servicios ISM, revisiones de PMI Los mercados...
Los índices de EE. UU. rompieron una racha de pérdidas de 2 días y terminaron la negociación de ayer con grandes ganancias....
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, con el DAX 30 subiendo aproximadamente un 1 %, mientras que el CAC40 sumó...
Las acciones de EE. UU. redujeron las pérdidas iniciales y cotizaron al alza, ya que los inversores se libraron de la decepcionante orientación...
Las empresas privadas en los EE. UU. contrataron a 128 000 trabajadores en mayo, la ganancia mensual más pequeña de la recuperación...
Informe del Departamento de Energía de EE.UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios de crudo cayeron...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EE. UU. en mayo se publicó a la 14:15h. Se esperaba que los datos mostraran un aumento de 300.000...
Los precios del petróleo borraron las pérdidas iniciales y aumentaron considerablemente después de que la OPEP+ acordara aumentar...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Informe de ADP muy por debajo de las expectativas GameStop (GME.US) reportó cifras trimestrales...
En este artículo hablaremos de la forma en que los grandes bancos y fondos operan en los mercados sin generar mucho ruido, a través de...
Salesforce (CRM.US) saltó casi un 10% el miércoles, mientras que el amplio mercado estadounidense tuvo otra mala sesión. El sólido...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El petróleo retrocede tras el informe del Financial...
El índice de referencia alemán se ha estabilizado y vuelve a subir a corto plazo. D1 El DE30 se está recuperando el jueves después...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 rebota en el soporte de 14,330 pts RWE compra planta a gas de Vattenfall Los índices...
Las recientes reacciones de los precios en el mercado de criptomonedas apuntaban a un probable repunte más amplio, impulsado por las previsiones...
