Gráfico del día - OIL
El petróleo retrocede hoy tras los informes de Financial Times y Reuters. Financial Times informó que Arabia Saudita está lista para...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los mercados europeos se preparan para una apertura plana Informe ADP de mayo a la 14:15h Datos de segundo nivel de EE. UU. y Canadá Los...
Los índices estadounidenses registraron una segunda sesión negativa consecutiva. El S&P 500 cayó un 0,75 %, el Dow Jones bajó...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja con el DAX de Alemania cayendo casi un 0,33 %, el CAC40 cayó un 0,77...
El precio del trigo cayó con fuerza en las últimas sesiones debido a varios factores globales importantes: Rusia podría aceptar...
Las acciones de Ambarella (AMBA.US) cayeron alrededor de un 4% el miércoles después de que el fabricante de chips emitiera una guía...
El USD tiene el mejor desempeño entre las principales monedas el miércoles, ya que los datos de fabricación del ISM mejores de lo...
El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. saltó inesperadamente a 56,1 el mes pasado desde 55,4 en abril y superó las estimaciones de los analistas...
El PMI manufacturero de ISM para EE. UU. saltó a 56,1 en mayo desde 55,4 en el mes anterior y superó las expectativas de los analistas de...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Las acciones de Salesforce (CRM.US) suben debido a resultados optimistas Los índices estadounidenses...
DE30 Mirando el gráfico H4 del índice alemán DAX (DE30) desde un punto de vista técnico, el precio recientemente abandonó...
La red de Cardano está experimentando una actualización significativa: la bifurcación dura 'Vasil'. ¿Qué podemos...
Los índices europeos cotizan mixtos DE30 retrocede y vuelve a probar el soporte de 14,400 pts Oficinas de Deutsche Bank allanadas...
Se espera que el par de divisas USDCAD disfrute de una volatilidad elevada hoy alrededor de las 16:00h. Se publicará el índice manufacturero...
Los mercados europeos cotizan ligeramente al alza Se espera que el Banco de Canadá entregue un aumento de tipos de 50 pb ISM manufacturero...
Los índices de Wall Street retrocedieron durante la primera sesión después de un largo fin de semana por el Día de los Caídos...
Los miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre el embargo del petróleo ruso. El embargo solo cubrirá las importaciones...
Los mercados de renta variable y cripto intentan revertir las caídas de la primera parte de la sesión, y el cierre de los índices...
Se espera que hoy se lleve a cabo una reunión entre el presidente de EE.UU., Joe Bieden, y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, después...
