GBPJPY - Análisis Técnico (16.05.2025)
El par de divisas GBP/JPY ha estado en una tendencia alcista desde la segunda semana de abril. Desde un punto de vista técnico, el precio logró...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El tipo de cambio en Chile abrió la jornada de este viernes con una subida marginal del 0,2%, cotizándose en 941 pesos por dólar....
El dólar se debilitó frente al yen, con una caída del USD/JPY del 0,8% hasta 145,20, mientras los mercados reaccionaban a unos datos...
Estados Unidos – Inicios de construcción de viviendas (abril): Total: actual 1,361 millones; previsión 1,364 millones; dato...
La cotización del Ripple se mueve desde principios de abril en el canal superior. En el intervalo H4, se observa una corrección bajista...
El calendario económico de hoy incluye un informe del mercado inmobiliario estadounidense y la confianza del consumidor, junto con las previsiones...
Los mercados asiáticos cerraron la semana con resultados mixtos, con señales dispares tras el moderado cierre nocturno de Wall Street. El...
El Banco de México redujo su tasa de interés interbancaria en 50 puntos base, llevándola de 9.00% a 8.50%, una decisión en...
Las acciones estadounidenses suben levemente, con el S&P 500 avanzando un 0,46 %, el Dow Jones y el Nasdaq 100 ganando un 0,42 %. El mercado...
El tipo de cambio USDCLP mostró una leve recuperación en la jornada, cotizando en torno a los 940 pesos tras revertir una apertura bajista....
El peso mexicano se deprecia este miércoles, en una jornada marcada por la expectativa del anuncio de política monetaria del Banco de México...
La aseguradora estadounidense UnitedHealth Group vivió una jornada crítica en los mercados, con una caída bursátil de hasta...
Dick’s Sporting Goods confirmó hoy la adquisición de Foot Locker Inc. por $2.400 millones, valorando la compañía en $24...
Inventarios empresariales en EE. UU. (mensual): 0,1 % (previsión: 0,2 %; anterior: 0,2 %) Índice del mercado de la vivienda...
La producción industrial mensual de EE. UU. se mantuvo sin cambios en 0 %, por debajo de la previsión del +0,1 %, pero mejor que el dato...
Las acciones de Walmart subieron tras reportar beneficios del primer trimestre mejores de lo esperado. UnitedHealth Group anunció...
Señales mixtas en EE. UU.: Inflación mayorista cede, pero la manufactura sigue débil
