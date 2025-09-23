ÚLTIMA HORA: Índice de Confianza del Consumidor CB de EE.UU. por encima de las expectativas
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board de EE. UU. disminuyó a 106,4 en mayo, desde la lectura del mes anterior...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El inicio de la sesión de hoy en los mercados de EE. UU. trae caídas en los índices bursátiles, que reanudan la negociación...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
El PIB del primer trimestre de Canadá crece solo un 3,1 % a una tasa anualizada frente a una expectativa del 5,2 % y frente a una tasa de crecimiento...
Oro: El oro ha registrado una caída este mes, aunque en los últimos días se ha visto una ligera mejora en el sentimiento. El...
La criptomoneda XRP de la red Ripple se encuentra entre las 10 principales criptomonedas del mundo y cumple con el nuevo estándar de pago ISO20022,...
Embargo de papel sobre el petróleo ruso La Unión Europea anunció que ha llegado a un acuerdo sobre el embargo petrolero ruso. Una...
Alibaba (BABA.US) superó las previsiones de ingresos y BPA para el último trimestre en su informe de ganancias la semana pasada, mostrando...
Los índices bursátiles europeos cotizan a la baja DE30 retrocede después de un intento fallido de romper por encima...
El embargo de la UE sobre el petróleo ruso es una gran noticia esta mañana. Los miembros de la Unión Europea finalmente han llegado...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja La UE acuerda el embargo petrolero ruso Datos de IPC de Europa Resultados...
Los índices de Asia-Pacífico se negociaron mixtos durante la sesión de hoy. Los índices de Australia y Japón cayeron...
Lunes sin inversores estadounidenses (Memorial Day). Los índices bursátiles europeos terminaron la sesión al alza. Levantamiento...
El dólar canadiense comenzó la semana con ganancias sólidas y ahora es la moneda más fuerte de los países del G10. El...
El principal par de divisas EURUSD comenzó la nueva semana con ganancias, por lo que vemos una continuación del sentimiento de la semana...
El par EUR/USD se ha estado recuperando en las últimas sesiones, luego de probar los mínimos de 2016. Pero, ¿podrán los compradores...
La segunda parte de la sesión incompleta de hoy en los mercados de valores trae una desaceleración en las ganancias de los futuros del índice...
El mercado de criptomonedas ha estado perdiendo recientemente, con bitcoin anotando su octava semana negativa consecutiva. Hoy, el sector trata de deshacer...
La tasa de inflación anual en Alemania aumentó al 7,90 % interanual en mayo, la más alta desde 1952, desde el 7,4 % interanual del...
