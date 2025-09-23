Apertura Americana: Apertura alcista para los índices de Wall Street
La apertura de la sesión de hoy en Wall Street trae ganancias a todos los índices bursátiles. El líder es actualmente el índice...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las criptomonedas han tenido un período débil y hoy están probando soportes clave. Hay pocos indicios de que la situación mejorará...
Explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que se puede aplicar a cualquier activo y espacio temporal. Analizaremos...
Nvidia es uno de los mayores fabricantes de chips y tarjetas gráficas del mundo. La empresa presentó un informe trimestral bastante sólido,...
La economía de EE. UU. se contrajo un 1,5 % anualizado en el primer trimestre, luego de una expansión del 6,9 % en el período de...
Las acciones de Twitter (TWTR.US) subieron un 5,0 % antes de la comercialización después de que una nueva presentación de la Comisión...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El banco central de Corea del Sur sube los tipos de interés...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 prueba 14,000 pts área RWE (RWE.DE) firma acuerdo de suministro de GNL Sempra...
La plata se debilitó el jueves, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior en medio de un dólar más fuerte. También...
Los mercados europeos se preparan para una apertura mixta Segunda estimación del PIB de EE.UU. para el primer trimestre de 2022 Solicitudes...
Los índices de EE.UU. terminaron la negociación de ayer al alza después de que la publicación de las minutas de...
- Las actas de la Fed no parecen cambiar el panorama de la política monetaria. Por un lado, es ligeramente hawkish: la posibilidad de vender MBS...
Todos votaron a favor del alza de 50pb. La Fed cree que se necesitarán varias subidas más (sin embargo, ya hay un tono más suave). Los...
El dólar estadounidense no ha tenido una muy buena racha últimamente. Datos ligeramente más débiles de la economía,...
Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. se expanden un 0,4 % m/m, con expectativas de un 0,6 % m/m y un aumento anterior del 0,4 % m/m (revisado...
Informe del Departamento de Energía de EE.UU. no causó mucho movimiento. Los inventarios de crudo y gasolina cayeron menos de lo esperado....
Continuamos con el módulo II del curso LOS PILARES DEL ANÁLISIS TÉCNICO, desarrollado por Pablo Gil. En este nuevo módulo,...
Ya puedes encontrar en la sección de vídeos de la plataforma el segundo módulo del ciclo formativo “Los pilares del Análisis...
Knot una vez más se muestra desde un lado muy agresivo, aunque, por supuesto, al ser el jefe del banco central de los Países Bajos, por lo...
