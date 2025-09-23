Los futuros de Wall Street caen antes de la apertura de los mercados estadounidenses
Los futuros señalan una apertura de sesión más baja en EE.UU. Expectativas para los datos de las actas del FOMC y los pedidos...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
US500 Mirando técnicamente el gráfico del índice US500, las cotizaciones han tenido una tendencia a la baja desde principios de...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda realizó...
Los mercados europeos recortan las subidas iniciales DE30 no logra mantenerse por encima de los 14,000 pts Nordex se desploma tras recorte...
Los bloqueos en China y la guerra entre Rusia y Ucrania siguen siendo los principales riesgos a la baja de la demanda de café. Un informe reciente...
El dólar neozelandés es la moneda principal con mejor desempeño en la actualidad, tras la decisión sobre tipos del...
Los mercados europeos iniciaron la sesión al alza Actas del FOMC a las 20:00h Nvidia publicará sus resultados después...
Los índices de EE. UU. terminaron el comercio de ayer a la baja. S&P 500 cayó un 0,81%, Nasdaq cayó un 2,35% y Russell 2000...
Los bajistas dominaron los parqués en Europa. El NED25 holandés (-2,04 %) y el DE30 alemán (-1,8 %) estuvieron entre los mayores...
Las acciones de Beyond Meat (BYND.US) subieron más de un 7,0 % al comienzo de la sesión después de que el fabricante de hamburguesas...
Hoy, los inversores recibieron otra lectura débil de EE. UU., lo que profundizó los temores de estanflación. El PMI manufacturero...
Los principales índices de Wall Street continúan moviéndose a la baja debido a que el PMI decepcionante de hoy y las cifras de ventas...
Nvidia (NVDA.US) presentará su informe fiscal trimestral Q1'23 el 25 de mayo de 2022 al cierre de la sesión. La estrecha vinculación...
El PMI manufacturero de EE. UU. disminuyó a 57,5 en mayo desde 59,2 en abril, por debajo de las previsiones de 57,9, mostraron estimaciones preliminares; El...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Discursos del BCE Lagarde y la FED Powell Snap (SNAP.US) emitió un "profit warning" Las...
Noticias del mundo de la tecnología El CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, destacó la dirección de la compañía...
La compañía de tecnología Snap Inc. emitió ayer una declaración preocupante, parte de la cual fue enviada a la Comisión...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Daly de la Fed dijo que la economía de EE. UU....
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 prueba 14,000 pts área Daimler Truck planea tomar una participación del 10% en...
