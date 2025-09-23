Calendario económico: índice IFO alemán, resultados de Zoom
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza El índice IFO alemán encabeza el calendario Informe de resultados de...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos al comienzo de una nueva semana. El Nikkei ganó un 0,6 %, el S&P/ASX 200 cayó...
Los índices europeos terminaron la semana por encima de la marca del punto de equilibrio. DAX ganó un 0,72 % hoy, mientras que CAC40...
Las acciones de Deere & Company (DE.US) caen más de un 12,0 % durante la sesión de hoy después de que el fabricante de maquinaria...
Costco es un mayorista estadounidense cuyo precio de las acciones cayó bruscamente esta semana. ¿Cuál fue la razón de una liquidación...
La semana actual es volátil, especialmente cuando se trata de mercados bursátiles. La venta masiva en Wall Street a mediados de la semana...
Los índices mundiales aumentaron considerablemente al comienzo de la sesión, respaldados por noticias optimistas de China. El PBoC decidió...
Las acciones estadounidenses abren al alza Resultados trimestrales mixtos de Foot Locker (FL.US) y Deere (DE.US) Las acciones de Palo...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba 50% del retroceso cerca de los 14,100 pts Telefónica Deutschland Holding...
La publicación del informe de ventas minoristas del Reino Unido correspondiente a abril esta mañana resultó ser una sorpresa positiva....
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja, pero la magnitud de la caída fue mucho menor que...
Los índices europeos se preparan para una apertura al alza Las ventas minoristas del Reino Unido aumentan inesperadamente en Abril Datos...
Los índices europeos continúan moviéndose a la baja. DAX cayó 1,26% mientras que CAC40 y FTSE100 cayeron 1,20% y 1,07% respectivamente....
Las acciones de Under Armour (UA.US) cayeron más de un 10,0% el jueves después de que Morgan Stanley rebajara las acciones de la empresa...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
El espectacular colapso del proyecto Terra (Luna) y la stablecoin asociada creada por UST causó fuertes perturbaciones en todo el criptomercado....
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en EE. UU. se desplomó a 2,6 en mayo, el nivel más bajo desde junio de 2020, y muy...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Publicaciones débiles de la Fed de Filadelfia y de las reclamaciones Las acciones de Kohl's...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue 0,218 millones en la semana que finalizó el 14 de mayo,...
