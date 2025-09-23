DE30: reversión brusca justo antes de una resistencia importante
El jueves, el índice adelantado alemán continuó la caída que inició ayer. D1 El DE30 continúa su movimiento...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El jueves, el índice adelantado alemán continuó la caída que inició ayer. D1 El DE30 continúa su movimiento...
Conclusiones clave de las actas del BCE de abril: Los formuladores de políticas expresaron ampliamente su preocupación por las altas...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los índices estadounidenses se desplomaron ayer...
Cisco Systems es otra empresa estadounidense que publicó un informe de resultados preocupante. Una cosa importante a tener en cuenta es que el informe...
El franco suizo es la moneda del G10 con mejor desempeño en la actualidad. Parte del movimiento puede deberse a una actitud general de aversión...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 pinta mínimo diario cerca de 13.700 pts Suedzucker mantiene guia de resultados para...
Wall Street se desplomó ayer con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo más del 4%. ¡Esta fue la peor sesión de Wall Street en casi...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja Las actas del BCE encabezan la agenda de hoy Discursos de de Guindos...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer y terminaron cotizando cerca de los mínimos diarios. El S&P 500 cayó un 4,04...
Los índices europeos borraron las ganancias de ayer y terminaron la sesión de hoy marcadamente a la baja. DAX cayó 1,26% mientras...
El informe del Departamento de Energía de EE.UU. no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero. Los inventarios de crudo...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Las acciones de Target (TGT.US) caen a medida que la inflación golpea los beneficios Las...
"Durante este ciclo formativo, Pablo Gil enseñará el funcionamiento de los principales patrones gráficos, primero desde un enfoque...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El presidente de la Fed, Powell, dijo que los tipos de...
La tasa de inflación anual de Canadá aumentó a 6,8 % en abril desde 6,7 % en febrero y estuvo por encima de las expectativas del mercado...
US500 Comencemos el análisis de hoy con el gráfico US500. Mirando el marco de tiempo D1, podemos ver que el índice logró...
Los mercados bursátiles europeos cotizan mixtos DE30 pierde impulso alcista después de romper por encima del 50% de retroceso UniCredit...
Un paquete de datos de inflación del Reino Unido se publicó esta mañana a las 7:00 am BST. La inflación general del IPC se...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor