Calendario económico: inflación de Canadá, datos del mercado inmobiliario de EE.UU.
Los mercados europeos se preparan para abrir plano Se espera que la inflación canadiense se mantenga sin cambios en abril Resultados...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer con grandes subidas. El S&P 500 saltó un 2,02 %, el Dow Jones subió...
Los índices europeos subieron por tercera sesión consecutiva el martes, con el DAX cerrando un 1,59 % más alto, mientras que el...
Barclays emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los...
Las cifras de ventas minoristas de hoy muestran que, a pesar del aumento de la inflación, los estadounidenses todavía están dispuestos...
La sesión de hoy en el mercado de divisas trae una continuación de la debilidad del dólar estadounidense frente a otras monedas. ¡Están...
Las acciones de Walmart (WMT.US) cayeron casi un 9% el martes después de que un importante minorista de EE. UU. registrara ganancias trimestrales...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Ventas minoristas en línea con las expectativas Las acciones de Walmart (WMT.US) se desploman...
Los mercados se están considerando estimaciones negativas de beneficios de Coinbase para 2022 y 2023. Sin embargo, el aspecto institucional de las...
La producción industrial en los EE. UU. saltó al 1,10 % en abril, después de un aumento del 0,9 % en marzo y por encima del consenso...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los futuros del DAX apuntan a una apertura al alza de...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. de abril se publicaron a la 14:30h. El informe estuvo en línea con las expectativas y no provocó...
Thales Group es un conglomerado francés conocido por sus participaciones en las industrias de defensa e infraestructura crítica. La compañía...
EURUSD continúa recuperándose de las caídas recientes. El principal par de divisas rompió hoy por encima de la marca de 1,05$....
Petróleo Se estima que la OPEP+ no puede entregar alrededor de 2,5-3,0 millones de barriles por día, a pesar de un aumento...
Los índices bursátiles europeos cotizan al alza DE30 salta por encima de la zona de resistencia de 14,100 pts Daimler Truck...
El dólar australiano es la moneda del G10 con mejor desempeño en la actualidad. AUD obtuvo un impulso tras la publicación de las actas...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Los datos de ventas minoristas de EE. UU. en la agenda Lagarde y Powell pronunciarán...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer en su mayoría a la baja. S&P 500 cayó un 0,39%, Nasdaq...
