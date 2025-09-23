Resumen diario: el oro borra las pérdidas iniciales, las acciones mundiales se mezclan
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el DAX cerrando un 0,63 % más, mientras que el CAC40...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas AUDJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Resultados de Take-Two Interactive y Tencent Music Las acciones de Spirit Airlines (SAVE.US) subieron...
Bitcoin está probando un soporte importante en 29.000$. El volumen total de tokens de Ethereum apilados en el contrato ETH2 alcanzó...
Los mercados bursátiles europeos cotizan mixtos DE30 intenta volver por encima de los 14.000 pts Thyssenkrupp positivo sobre fusiones...
Después de una sesión de recuperación el viernes y durante el fin de semana, el movimiento en Bitcoin se detuvo hoy. Bitcoin, así...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura a la baja Datos de vivienda canadienses, índice del imperio...
Los índices de Asia-Pacífico iniciaron una nueva semana con ánimos mixtos. El Nikkei ganó un 0,5 %, el S&P/ASX 200 subió...
Los activos de riesgo lanzan un repunte de alivio Los principales índices negociados desde Europa occidental cotizaron más...
Affirm Holdings (AFRM.US) es una de las compañías de Wall Street con mejor desempeño en la actualidad. Las acciones suben más...
Los últimos días en el mercado de criptomonedas estuvieron lejos de ser buenos, por decir lo menos. La desvinculación de las monedas...
Los datos preliminares de la Universidad de Michigan para abril fueron la única publicación notable de los Estados Unidos programada para...
Una venta masiva de activos de riesgo, especialmente acciones y criptomonedas, fue un tema clave en los mercados esta semana. Si bien la situación...
Los índices de Wall Street iniciaron las operaciones del viernes al alza Russell 2000 se recupera después de alcanzar el rango...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Brent y el WTI subieron un 1,8 % y un 1,5 % respectivamente...
El crack de la criptomoneda Luna se ha convertido en uno de los eventos más espectaculares de toda la historia del mercado de las criptomonedas....
Las acciones de Twitter (TWTR.US) se están desplomando un 18% antes de la apertura hoy después de que Elon Musk dijera que el acuerdo se...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 prueba 13,880 pts área Deutsche Telekom (DTE.DE) publicó resultados mejores...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
