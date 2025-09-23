Gráfico del día - ORO
El oro cayó a mínimos de tres meses el viernes y va camino de la cuarta semana consecutiva de caídas, ya que la Fed de línea...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Producción industrial de la eurozona Índice de sentimiento del...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,13 %, el Dow Jones bajó...
Los índices europeos reanudaron su movimiento a la baja y terminaron la sesión de hoy en rojo, con el DAX cerrando un 0,64 %...
Los metales preciosos cayeron con fuerza durante la segunda parte de la sesión de hoy, siendo el paladio y la plata los principales rezagados, que...
GameStop (GME.US), AMC (AMC.US) y otras acciones de memes se dispararon durante la sesión de hoy impulsadas por los inversores minoristas, a pesar...
El par USDCHF alcanzó la paridad por primera vez desde diciembre de 2019 en medio de la importante divergencia en la política entre los bancos...
El par USDJPY cayó más de 200 pips el jueves, alejándose aún más de un máximo de 20 años, ya que los rendimientos...
Las acciones estadounidenses continúan moviéndose a la baja Disney (DIS.US) se desploma tras débiles resultados Beyond Meat...
Explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que se puede aplicar a cualquier activo y espacio temporal. Analizaremos...
Upstart Holdings release Q1 earnings report on Monday Q1 results turned out to be better-than-expected Disappointing guidance sent...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,203 millones en la semana que finalizó el 7 de mayo, en...
El índice de referencia alemán cotiza con pocos cambios el jueves, ya que se recuperaron las pérdidas intradía. D1 El...
Se desploman los índices bursátiles europeos DE30 prueba 13,500 pts área Ganancias de Merck, HeidelbergCement y Siemens Los...
La moneda estable más grande, Tether USDT, está perdiendo su llamada correlación de paridad con el dólar estadounidense hoy...
Las preocupaciones sobre la estabilidad de los mercados globales, así como la condición de la economía global, desencadenaron otra...
El informe del PIB del Reino Unido para marzo y el primer trimestre completo fue la única publicación de datos europeos notable programada...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja PPI de EE.UU. para abril a la 14:30h La economía del Reino...
Los índices de EE.UU. reanudaron una caída ayer y todos los principales puntos de referencia de Wall Street terminaron cotizando significativamente...
