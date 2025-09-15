Gráfico del día: PETRÓLEO (15.05.2025)
El precio del petróleo cae un 3 % tras avances en las negociaciones nucleares entre Irán y EE. UU.. Después de meses de conversaciones,...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló hoy sobre política monetaria en un evento organizado por Laubach Research. En su...
IPP interanual de EE. UU. (abril): 2,4 % (previsión: 2,5 %; anterior: 2,7 %) IPP mensual: -0,5 % (previsión: 0,2 %; anterior: -0,4 %) IPP...
El DAX se recupera tras una apertura en negativo; el DAX 40 sube un 0,1 %, y el sector defensa mejora el sentimiento en el mercado alemán, ya que...
Según la empresa de corretaje inmobiliario residencial Redfin (RDFN.US), las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. cayeron un 3,4 % interanual...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EUR/AUD. El banco recomienda tomar una posición corta en el...
El calendario económico de hoy está excepcionalmente cargado y repleto de datos clave tanto de la eurozona como de Estados Unidos, lo cual...
PIB trimestral preliminar de la eurozona: 0,3 % (previsión: 0,4 %; anterior: 0,4 %) PIB interanual preliminar de la eurozona: 1,2 % (en...
Suiza – Datos de inflación de abril: IPP (mensual): actual 0,1 %; previsión 0,2 %; anterior 0,1 % IPP (interanual):...
Francia - Datos de inflación correspondientes a abril: IPCA de Francia: dato actual 0,9 % interanual; previsión 0,8 % interanual;...
03:00 AM GMT-4, Reino Unido – Datos de PIB: PIB (1T): actual 0,7 % trimestral; previsión 0,6 %; dato previo 0,1 % PIB (1T):...
El reciente repunte en Wall Street se frenó ayer, ya que el impulso inicial derivado de las negociaciones entre China y EE. UU. se desvaneció...
Los índices europeos, incluidos el DAX y el FTSE, cerraron la sesión ligeramente en rojo. El sentimiento en la Bolsa de Varsovia fue algo...
El dólar estadounidense muestra hoy una volatilidad limitada, aunque varios miembros de la Reserva Federal continúan comentando sobre las...
El peso mexicano continúa apreciándose este miércoles, con el tipo de cambio cayendo 0.2 % en la jornada y cotizando en torno a 19.29...
“Nothing good happens below the 200-day moving average”. Esta frase, atribuida a Paul Tudor Jones, no es solo una sentencia lapidaria del trading...
El aumento del apetito por activos de riesgo, la relajación de las tensiones comerciales y el rendimiento aún elevado de los bonos del Tesoro...
