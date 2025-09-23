Resumen diario: la caída de Wall Street continúa: US100 alcanza el nivel más bajo de 2022
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimo optimista, con el DAX cerrando con un alza del 2,17 %, mientras que...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimo optimista, con el DAX cerrando con un alza del 2,17 %, mientras que...
Las acciones de Wendy's (WEN.US) cayeron casi un 10,0% durante la sesión de hoy después de que la cadena de restaurantes informara cifras...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
La tasa de inflación anual en los EE. UU. se desaceleró a 8,3% en abril desde un máximo de 41 años de 8,5% en marzo, pero...
Aprende los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los mercados. En este seminario, podrás aprender: - ¿Cómo...
Bitcoin una vez más ha caído por debajo del nivel psicológico de 30.000$ y está luchando por mantener un soporte clave. Mientras...
El informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo, ya que los inventarios de...
Las acciones estadounidenses rebotaron desde los mínimos recientes IPC de EE. UU. por encima de las expectativas Las acciones de Coinbase...
Los datos de inflación empeoraron nuevamente el sentimiento del mercado. Los analistas esperaban que la publicación de hoy pudiera mostrar...
El IPC de EE.UU. esperado de abril acaba de publicarse y mostró que el crecimiento de los precios disminuyó ligeramente en comparación...
US500 Comencemos el análisis de hoy con el gráfico US500. Mirando el marco de tiempo D1, podemos ver que el índice rebotó...
El dato del IPC de EE.UU. para abril, programado para la 14:30h, es un punto clave en el calendario económico de hoy. El mercado espera que el crecimiento...
La criptomoneda Terra/Luna cayó otro 75% solo durante la noche. Este es uno de los accidentes más espectaculares en la historia de las...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 intenta romper por encima de la resistencia de 13,600 pts Bayer se desploma...
Release of the US CPI report for April is a key event of the day. Inflation report will be released at 1:30 pm BST and is expected to show a deceleration...
Los índices europeos abrirán ligeramente al alza Informe del IPC de EE. UU. en el punto de mira Beyond Meat y Walt Disney...
Los índices estadounidenses terminaron el comercio de ayer mixtos. El S&P 500 ganó un 0,25 %, el Dow Jones bajó un 0,26 % y...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy en verde, luego de una gran caída el lunes, con DAX cerrando 1.15% más...
Las acciones de Upstart (UPST.US) cayeron más del 60% durante la sesión de hoy a pesar de los resultados trimestrales mejores de lo esperado....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor