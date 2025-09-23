ÚLTIMA HORA: ¡WTI rompe el soporte de $100!
La sesión de negociación de hoy trae una continuación de las caídas en los precios del petróleo que reaccionan a los...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones estadounidenses comenzaron la sesión de hoy al alza, sin embargo, el sentimiento positivo se desvaneció rápidamente...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Las acciones de Novavax (NVAX.US) caen después de los débiles resultados trimestrales Los...
Oil Los precios del petróleo se desplomaron ayer en medio de una venta generalizada del mercado y las expectativas de que la UE...
Las acciones de Peloton (PTON.US) se desplomaron más de un 25,0% antes de la campana de apertura después de que la empresa de equipos de...
Terra Luna es un proyecto que recientemente ha alentado a los inversores con altas recompensas por apostar en la red. El proyecto también contaba...
Los índices europeos intentan recuperarse de la caída de ayer DE30 prueba la zona de resistencia de 13,600 pts Bayer, Fraport...
El Consejo de Administración de The Walt Disney Company (DIS.US) abrirá el libro de sus cuentas del segundo trimestre fiscal de 2022 el próximo...
Los activos de riesgo como las acciones, las criptomonedas o el petróleo se desplomaron ayer en una amplia liquidación del mercado. El endurecimiento...
Los mercados europeos abrieron al alza Índice ZEW alemán en la agenda 4 miembros de la Fed programados para hablar Los...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer en medio de preocupaciones sobre el endurecimiento de la política monetaria y el deterioro...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Ganancias reportadas de Palantir Technologies Ingresos en línea con las expectativas, pérdidas de ganancias Generación...
La sesión de hoy vuelve a estar marcada por fuertes caídas en los índices, mientras que el dólar americano recupera fuerza. Sin...
El oro tiene un momento difícil detrás de él. El estallido de la guerra en Ucrania desencadenó un salto de precios, pero fue...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de los traders más importantes de Europa y conoce las perspectivas de corto plazo. En...
Los índices de Wall Street iniciaron una nueva semana a la baja Pruebas US30 Soporte 32,300 pts Ford planea vender una participación...
Bitcoin toca mínimo de 3 meses El número de ballenas BTC está disminuyendo Terra se desplomó más del 13,0 % Las...
