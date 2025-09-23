🗽 APERTURA DE MERCADO AMERICANO
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Arabia Saudita recortó el precio de su crudo Arab...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El precio de Bitcoin ha estado cayendo durante el fin de semana, y hoy el 'rey de las criptomonedas' cayó a niveles no vistos desde julio...
La temporada de resultados en Wall Street está llegando lentamente a su fin. La mayoría de las grandes empresas estadounidenses ya han publicado...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 continúa moviéndose hacia abajo Las acciones de Infineon (IFX.DE) se desploman a pesar...
El dólar estadounidense continúa desbocado en medio del empeoramiento del sentimiento del mercado. El índice del dólar saltó...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Índice Sentix de la Eurozona Inventarios mayoristas de EE. UU. IPC de EE.UU....
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja hoy. Nikkei cayó un 2,35%, S&P/ASX 200 cayó un 1,2% y Kospi bajó...
El informe de empleo del Departamento de Trabajo, seguido de cerca, mostró que las nóminas no agrícolas crecieron 428 000 igual...
La decisión de tipos de la FED ya ha quedado atrás en el calendario, y ha provisto al mercado de información relevante acerca de hacia...
Las acciones estadounidenses comenzarón la sesión a la baja NFP por encima de las expectativas Under Armour (UAA.US) se desploma ante...
El índice de tecnología US100 ha roto a la baja el nivel del soporte clave en los 13,000 pts, probado varias veces en los últimos...
La economía estadounidense agregó 428 000 empleos en abril, en comparación con el aumento de 431 000 en marzo...
El informe NFP de abril se publicará hoy a las 14:30h. Probablemente el mercado estará limitado, debido a la reciente decisión de...
El mercado de criptomonedas ha experimentado una volatilidad muy alta en los últimos días, la venta masiva ha generado preocupaciones sobre...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 invalida el patrón inverso de cabeza y hombros El CEO de Commerzbank advierte sobre...
Como ha llegado el primer viernes de un nuevo mes, ha llegado el momento de publicar los datos de empleo de EE. UU. El informe de abril puede tener menos...
Los mercados europeos se preparan para abrir ligeramente a la baja Datos de empleos de abril de EE. UU. y Canadá Discursos de Fed...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer, borrando todas las ganancias posteriores al FOMC. El S&P 500 cayó un 3,56 %, el Dow...
