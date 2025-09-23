Resumen diario: Aumenta el pesimismo del mercado
• Los índices europeos terminaron la sesión de hoy mayormente a la baja, a pesar de un buen comienzo. Dax cayó 0,49%, CAC 40...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
• Los índices europeos terminaron la sesión de hoy mayormente a la baja, a pesar de un buen comienzo. Dax cayó 0,49%, CAC 40...
Recientemente escribimos sobre el potencial de EchoStar, una empresa que podría beneficiarse de la creciente popularidad de los servicios espaciales...
Las principales criptomonedas están cotizando a la baja el día de hoy, debido al cambio de postura por parte de la Fed el día...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Las solicitudes semanales aumentaron la semana pasada Las acciones de Shopify (SHOP.US)...
Los precios del crudo WTI subieron más del 3,5% después de que el presidente Biden anunciara que Estados Unidos tiene la intención...
Los principales índices de Wall Street están cotizando bajo presión en la sesión de este jueves, tras el repunte obtenido ayer...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los índices de EE.UU. se recuperaron de una caída...
El precio de las acciones de Palantir Technologies tuvo un viaje salvaje en los últimos meses Las acciones subieron un 50% y borraron...
Los cambios diarios de más del 1% en el mercado Forex son muy raros. Sin embargo, durante la sesión de hoy la libra está perdiendo...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,200 millones en la semana que finalizó el 30 de abril, en...
El índice de referencia alemán cae el jueves, pero las pérdidas han sido limitadas hasta ahora. D1 El DE30 está corrigiendo...
El Banco de Inglaterra anunció una decisión de política monetaria hoy a las 12:00 p. m. BST. El banco decidió aumentar los...
Los índices europeos cotizan al alza DAX rompe por encima del escote del patrón inverso de cabeza y hombros Beneficios de...
El FOMC realizó una subida de tipos de 50 puntos básicos, en línea con las expectativas del mercado, y anunció el comienzo...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Se espera que el Banco de Inglaterra entregue un aumento de tipos de 25 pb Resultados...
El FOMC realizó una subida de tipos de 50 puntos básicos y anunció el comienzo del ajuste cuantitativo en junio a un ritmo...
¡Ya estamos en directo! Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos y analizaremos...
Las acciones de Uber Technologies están perdiendo terreno hoy a pesar de la publicación de ganancias sólidas. La compañía...
Los dispositivos Advanced Micro cotizan al alza después de las ganancias del primer trimestre Gran parte de la ganancia inicial ya...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor