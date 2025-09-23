¿Qué decisión tomará esta tarde la FED ❓
Quedan menos de 2 horas para que arranque el directo de la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los ojos de los inversores en petróleo se vuelven hacia Europa hoy mientras la Unión Europea debate sobre la forma del inminente embargo...
Si bien hoy se trata de la decisión del FOMC por la noche (20:00h), eso no significa que el calendario económico de EE. UU. para la primera...
Los índices de Wall Street iniciaron la sesión con signo mixto Moderna triplica las ventas de vacunas en el primer trimestre...
El informe de empleo de ADP de abril se publicó hoy a la 14:15h. Como pista final antes de la publicación de las NFP este viernes (14:30h),...
Lyft se hunde un 25% en la preapertura de la sesión El beneficio inesperada del primer trimestre no es suficiente para apaciguar...
La Fed subirá los tipos de interés en 50 puntos básicos La comunicación adicional será crucial...
Los índices europeos cotizan a la baja La UE implementa la prohibición del petróleo ruso Siemens Healthineers (SHL.DE) elevó...
Los precios del petróleo cotizan más de un 2,5 por ciento más hoy tras la propuesta de la Unión Europea de un embargo condicional...
El par AUDUSD se recuperó ayer después de que el Banco de la Reserva de Australia elevara su tipo de efectivo oficial por primera vez en...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja Decisión de política de la Fed por la noche Informe de ADP sobre...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 saltó 0,48%, Nasdaq agregó 0,22% y Dow Jones...
Los precios del gas natural están aumentando nuevamente en medio de la desaceleración del crecimiento de la producción de EE.UU. y...
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD.US) empresa de semiconductores tecnológicamente fuerte con un atractivo historial de crecimiento. Tiene un gran...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Acceda al seminario online y aprenda a leer el mercado...
Wall Street abre con un tono modesto pero positivo, continuando con la recuperación iniciada a última hora de la tarde de ayer. Los mercados...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: RBA subió los tipos de interés más...
Los resultados de AMD se darán a conocer hoy, después de la sesión de Wall Street Las expectativas apuntan a 5.010 millones en...
En la primera parte de la sesión europea recibimos 3 informes económicos de Europa: datos del mercado laboral de Alemania y la Eurozona y...
