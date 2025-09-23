AMD pierde un 40% este año, resultados hoy después de la sesión
Los resultados de AMD se darán a conocer hoy, después de la sesión de Wall Street Las expectativas apuntan a 5.010 millones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
En la primera parte de la sesión europea recibimos 3 informes económicos de Europa: datos del mercado laboral de Alemania y la Eurozona y...
Mercedes pierde, BMW gana, Stellantis sube después de la decisión de vender la empresa conjunta alemana al gigante fabricante de automóviles...
El dólar estadounidense mantiene su dominio. Incluso el dólar australiano, que recibió apoyo de un aumento de tipos de interés...
El par AUDNZD claramente está subiendo más y está en su nivel más alto desde julio de 2018, superando los picos de agosto de...
Festivos en China, Japón, India, Turquía y Polonia Las acciones en Hong Kong cayeron bruscamente después del festivo. Las acciones...
El índice manufacturero ISM llega a 55,4 puntos con una expectativa de 57,6 puntos y el nivel anterior de 57,1 puntos. Según el informe,...
Los índices de Wall Street de EE. UU. comenzaron el nuevo mes de negociación con caídas moderadas, después de que Nasdaq (US100)...
El oro ha perdido casi un 2% en la primera sesión de mayo y cotiza a su nivel más bajo desde mediados de febrero. Recientemente, el viernes,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El petróleo mantiene las subidas de ayer después...
El mercado de criptomonedas ha demostrado recientemente que no está desconectado de los mercados financieros globales, el precio de Bitcoin y otras...
Ha comenzado una nueva semana y va a ser interesante, gracias a la reunión del FOMC programada para el miércoles que se espera que sea un...
Textron (TXT.US) es un conglomerado civil y militar estadounidense que se enfoca en el sector aeroespacial con marcas como Bell, Aircraft Armaments, Lycoming...
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 intenta rebotar desde zona de 13,900 pts Adler Group se hunde más del 40% porque...
Los futuros de EE.UU. se están negociando más o con pérdidas planas en comparación con el cierre de efectivo del viernes en...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Índice manufacturero ISM de abril PMI manufacturero final de Europa Los...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos hoy. Nikkei ganó un 0,2%, S&P/ASX 200 cayó un 1,2% y Kospi bajó...
Pronto comenzará un nuevo mes, por lo que ha llegado el momento de publicar los datos de empleo de EE.UU. y Canadá. Sin embargo, antes de...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Resultados decepcionantes de Amazon (AMZN.US), Apple (AAPL.US) publicó una guía débil...
