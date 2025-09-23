Sentimiento del Consumidor de Michigan revisado ligeramente a la baja
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. se revisó a la baja a 65,2 en abril desde un preliminar de 65,7 y por...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. se revisó a la baja a 65,2 en abril desde un preliminar de 65,7 y por...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Los precios PCE subyacentes en EE. UU., que excluyen alimentos y energía, cayeron a un 0,3 % intermensual en marzo, luego de un aumento del 0,4...
Los informes de resultados del primer trimestre de 2 de las principales compañías petroleras de EE. UU., Chevron y Exxon Mobil, se publicaron...
Las acciones de Amazon (AMZN.US) cayeron un 10,0% antes de la campana de apertura después de que el gigante tecnológico publicara resultados...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las acciones de Amazon se desplomaron un 9% en operaciones...
Los índices bursátiles europeos cotizan al alza DE30 prueba el escote del patrón inverso de cabeza y hombros Aixtron...
La pandemia de coronavirus en China está lejos de terminar. Si bien la cantidad de nuevos casos diarios se moderó recientemente, las restricciones...
Esta mañana se publicó una serie de informes del PIB del primer trimestre de los países europeos. Sin embargo, el más observado,...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Datos del PIB del primer trimestre de Europa El PCE subyacente de EE.UU. para marzo...
Los índices de EE.UU. tuvieron una sesión estelar ayer a pesar del mal dato del PIB de EE.UU. El S&P 500 ganó un 2,47...
Te invitamos a participar de un nuevo seminario online, en el que conoceremos más sobre el reciente interés de Rusia en Bitcoin y cómo...
La renta variable europea subió por segundo día consecutivo, con el FTSE 100, el CAC40 y el DAX 30 sumando un 1,13, un 0,98% y un 1,35%,...
El mundo ha experimentado grandes transformaciones durante los últimos tiempos, generando movimientos importantes en el precio del Petróleo....
Las acciones de Pinterest (PINS.US) cotizan un 8,0 % al alza después de que la empresa para compartir imágenes publicara resultados trimestrales...
Los precios del petróleo subieron el jueves tras la noticia de que la UE podría detener las importaciones de crudo ruso después de...
La economía estadounidense se contrajo un 1,4 % anualizado en el primer trimestre de 2022 tras un crecimiento del 6,9 % en el cuarto trimestre de...
La criptomoneda más grande se benefició del estado de ánimo optimista que prevalece en los mercados accionarios y la desaceleración...
Acciones estadounidenses abren al alza El PIB de EE. UU. se contrae inesperadamente en el primer trimestre Las acciones de Meta Platforms (FB.US)...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor